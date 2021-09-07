Матові і блискучі: Ріанна представила нові тіні Bomb Posse в ефектних відтінках – фото

Косметичний бренд Fenty Beauty випустив нову палетку тіней для повік в 12 матових і блискучих відтінках. Власниця компанії Ріанна продовжує тішити шанувальників універсальними й оригінальними б'юті-продуктами.

Палетка тіней Bomb Posse для макіяжу очей від бренду Ріанни Fenty Beauty є новим продуктом лінійки. На створення тіней засновницю б’юті-імперії надихнув блиск для губ.

Більше про зіркові бренди: Something's coming: Дженніфер Еністон готується до запуску косметичної компанії – що відомо

Fenty Beauty випустили палетку тіней Bomb Posse

Палетка тіней для повік, натхненна блиском Gloss Bomb, об’єднала 12 відтінків. Серед них – Fenty Glow, Fu$$y та Hot Chocolit. Тіні теплої гами кольорів мають матову, металеву та блискучу текстуру. Як зазначає Fenty Beauty, новинка має стійку та довготривалу формулу, тому макіяж, створений тінями Gloss Bomb, буде стійким і не втратить свого привабливого вигляду протягом всього дня.

Лімітований реліз Bomb Posse відбудеться 9 вересня на сайтах Fenty Beauty та Sephora.



Лімітовані тіні від Fenty Beauty / Фото з інстаграму бренда



Палетка тіней Bomb Posse / Фото з інстаграму Fenty Beauty

Реакція шанувальників Fenty Beauty

"Не можу дочекатися, щоб побачити свотчі";

"Я потребую цю палетку в моєму житті";

"Схрещую пальці, що формула є Bomb";

"Справді красиві тіні";

"Мастхев";

"Коли ти випускаєш лімітований реліз, то як надовго? До кінця місяця? До кінця сезону? Я мушу знати, скільки часу в мене є".