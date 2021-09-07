Матовые и блестящие: Рианна представила новые тени Bomb Posse в эффектных оттенках – фото

Косметический бренд Fenty Beauty выпустил новую палетку теней для век в 12 матовых и блестящих оттенках. Владелица компании Рианна продолжает радовать поклонников универсальными и оригинальными бьюти-продуктами.

Палетка теней Bomb Posse для макияжа глаз от бренда Рианны Fenty Beauty является новым продуктом линейки. На создание теней основательницу бьюти-империи вдохновил блеск для губ.

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Fenty Beauty выпустили палетку теней Bomb Posse

Палетка теней для век, вдохновленная блеском Gloss Bomb, объединила 12 оттенков. Среди них – Fenty Glow, Fu$$y и Hot Chocolit. Тени теплой гаммы цветов имеют матовую, металлическую и блестящую текстуру. Как отмечает Fenty Beauty, новинка имеет стойкую и долговременную формулу, поэтому макияж, созданный тенями Gloss Bomb, будет стойким и не потеряет своего привлекательного вида в течение всего дня.

Лимитированный релиз Bomb Posse состоится 9 сентября на сайтах Fenty Beauty и Sephora.

Лимитированные тени от Fenty Beauty / Фото из инстаграма бренда

Палетка теней Bomb Posse / Фото из инстаграма Fenty Beauty

Реакция поклонников Fenty Beauty

"Не могу дождаться, чтобы увидеть свотчи";

"Мне нужна эта палетка в моей жизни";

"Скрещиваю пальцы, что формула является Bomb";

"Действительно красивые тени";

"Мастхэв";

"Когда ты выпускаешь лимитированный релиз, то как надолго? До конца месяца? До конца сезона? Я должен знать, сколько времени у меня есть".