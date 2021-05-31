Новий блиск для губ від бренду Ріанни Fenty Beauty став поповненням до колекції продуктів для губ Gloss Bomb. Його особливість у тому, що тепер люди зможуть закріпити свій улюблений блиск на одяг і не загубити його, як це часто трапляється, коли ви кладете засоби для макіяжу в косметичку чи сумочку.

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Fenty Beauty представили новий блиск для губ

Блиск для губ від Fenty Beauty отримав назву Dip Clip-on Lip Luminizer. Його представили у відтінку rose nude та помістили у прозорий футляр. Поповнення колекції Gloss Bomb не лише має гарний зовнішній вигляд, але й є практичним і багатофункціональним. Блиск можна прикріпити до гаманця або будь-якого елемента одягу, наприклад, до кишені улюблених джинсів.



Блиск для губ від б'юті-бренда Ріанни / Фото Fenty Beauty

Особливість блиску в не липкій консистенції, кремовій, соковитій і інноваційній текстурі, легкому персиково-ванільному ароматі. Також у його складі є поживна суміш олії огірка, олії ши та насіння манго. Саме така формула допомагає за 1 застосування зробити губи візуально пухкішими, гладенькими та зволоженими.



Блиск Dip Clip-on Lip Luminizer / Фото Fenty Beauty

Ще одне поповнення колекції засобів для макіяжу губ – це Gloss Bomb: Double Take Lip Duo. Блиск з м'якою текстурою представлений у двох кольорах: нюдовому Cupcakin і яскраво-рожевому Bubble Binge.

Обидва засоби вже можна придбати на офіційному сайті бренда Fenty Beauty або Sephora. Dip Clip-on Lip Luminizer коштує 19 доларів, Gloss Bomb: Double Take Lip Duo – 29 доларів.