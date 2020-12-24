Глянцевое покрытие на ногтях или роскошный нейл-арт со временем могут надоесть. Чтобы разнообразить стиль своего маникюра, но оставаться модной, можно попробовать матовый дизайн, который уже несколько лет не теряет своей популярности и красиво смотрится на длинных и коротких ногтях различной формы.

Матовый маникюр можно сделать не только у мастера в салоне красоты, но и попробовать повторить самостоятельно в домашних условиях. Для этого вам понадобится только завершить процесс матовым покрытием. 24 канал поделился модными идеями для матового маникюра.

К теме: Модный маникюр 2021: идеи нейл-дизайна для Нового года и на каждый день

Какой сделать матовый маникюр

В 2021 году среди тенденций матового маникюра выделяют сочетание матового покрытия с глянцевым, френч и "лунный маникюр", гранты, цветочные и животные принты. Относительно цвета лака для ногтей, то в следующем сезоне стоит обратить внимание на вариации черного, красного, бежевого, розового, белого, бордового, синего и желтого. В частности, дадим важный совет: если вы собрались делать матовый маникюр дома своими руками, то перед покрытием следует идеально выровнять поверхность ногтевой пластины.

Идеи для матового маникюра / Фото Instagram