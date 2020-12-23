Манікюр є важливою складовою образу кожної красуні. Тому важливо, аби нейл-дизайн був проекцією ваших вподобань, а також складався з модних відтінків, стильних малюнків чи доречних страз. Для цього варто дізнатися, який манікюр буде модним взимку 2021.

Красивий манікюр – важливий жіночий атрибут. Він повинен бути вишуканим і демонструвати індивідуальність людини. Viva поділилися модними ідеями манікюру для Нового року та на кожен день. Серед них: коротка форма нігтів, втирка, класика й інші.

До теми: Манікюр на Новий рік 2021: на короткі та довгі нігті, зі символом бика, у святкових кольорах

Модні ідеї для зимового манікюру 2021

Коротка довжина нігтів

Оскільки в індустрії краси тренд на натуральність, то манікюр не став винятком. Тому у 2021 вдалим рішенням стануть короткі нігті.

Манікюр із використанням втирки

Такий стиль не втрачає популярності вже тривалий період. Аби повторити трендовий дизайн, використовуйте різні кольорові пігменти, дзеркальні. Зокрема, для більш ефектного результату можете додати золоту або сріблясту пудру для нігтів.

Вдосконалений френч

Французький манікюр також залишається актуальним. Для Нового року ви можете зробити сучасну варіацію френчу: тоненькі смужки на кінчиках нігтів у різних кольорах, а не лише в класичному білому. Також доповнюйте дизайн додатковими візерунками і стразами.

Мармуровий дизайн

Модним і гармонічним зимовим нейл-дизайном у 2021 буде поєднання холодних відтінків лаку з білим або сірим, які утворюють ефект мармуру на нігтях. Такий тренд також нагадує морозні візерунки на нігтях, властиві для зими.

Блискітки і стрази

Спосіб є легким і модним, який допомагає створити неповторний зимовий манікюр. Експериментуйте з різними відтінками лаку, формами блискіток і страз, можете додати декоративних камінців чи фольги. Манікюр вийде неперевершеним, якщо ви витримаєте межу між "стильним шиком" та "неорганічним несмаком".

Мінімалістичний дизайн

Взимку 2021 року в моді будуть малюнки на нігтях у стилі мінімалізму. У цьому сезоні варто утриматися від глибокого арту. Ви можете спробувати нейл-дизайн у вигляді "светру", який матиме затишний зимовий вигляд.