Очищение – один из важнейших этапов ежедневной рутины по уходу за кожей. Чтобы иметь чистую и здоровую кожу лица, нужно очищать ее правильно. Однако некоторые бьюти-мифы мешают это делать как следует.

Вокруг темы очистки дермы бытует немало заблуждений. Поэтому стоит о них узнать больше. Читайте также: Почему кожа краснеет после тренировки и как это предотвратить 5 мифов об очищении кожи Умывать лицо 1 раз достаточно. С помощью только одного умывания лица простой водой невозможно избавиться от всех остатков грязи и косметики. Поэтому для демакияжа используйте еще специальное молочко или мицеллярную воду.

С помощью только одного умывания лица простой водой невозможно избавиться от всех остатков грязи и косметики. Поэтому для демакияжа используйте еще специальное молочко или мицеллярную воду. Очищать кожу нужно дважды в день . Это миф. Ведь умываться и использовать очищающее средство для лица нужно по необходимости: после тренировки, длительной дороги, утром и вечером. В частности, если у вас жирный тип кожи, то ей нужен интенсивный уход. Обладательницам чувствительной дермы следует использовать для умывания пенки с деликатным составом и никакой горячей воды.

. Это миф. Ведь умываться и использовать очищающее средство для лица нужно по необходимости: после тренировки, длительной дороги, утром и вечером. В частности, если у вас жирный тип кожи, то ей нужен интенсивный уход. Обладательницам чувствительной дермы следует использовать для умывания пенки с деликатным составом и никакой горячей воды. Нужно умываться холодной водой. Кубики льда и холодная вода не всегда эффективны. Таким образом можно ухудшить ситуацию, если у вас есть проблемы в виде чрезмерного покраснения или сосудистой сеточки. Лучше всего для очищения лица подойдет вода комнатной температуры. View this post on Instagram A post shared by Olivia Culpo (@oliviaculpo) Очищение – самое главное . Конечно, стоит придерживаться бьюти-правил, чтобы избежать появления акне, жирного блеска или, наоборот, сухости кожи. Однако иногда организм лучше знает, что вам нужно. Например, если вы чувствуете, что после использования молочка лицо недостаточно чистое, то воспользуйтесь дополнительным средством для очистки.

. Конечно, стоит придерживаться бьюти-правил, чтобы избежать появления акне, жирного блеска или, наоборот, сухости кожи. Однако иногда организм лучше знает, что вам нужно. Например, если вы чувствуете, что после использования молочка лицо недостаточно чистое, то воспользуйтесь дополнительным средством для очистки. Если вы не делали макияж, то нужно только умыться водой. Одного умывания мало. В конце каждого дня нужно очищать лицо не только от остатков декоративной косметики, но и от грязи и кожного сала. Поэтому использование специального молочка или мицеллярной воды – мастхэв вечерней бьюти-рутины.