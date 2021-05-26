Мінімум догляду і часу на укладку: модні зачіски, які будуть домінувати у 2021

Через пандемію та вплив інших факторів hair-індустрія змінюється. Нові тенденція не припиняють дивувати. Наприклад, у 2021 популярними будуть стрижки, форму яких легко підтримувати в домашніх умовах.

Якщо ви не готові багато часу витрачати на створення укладки та регулярно відвідувати перукаря, то вам сподобаються нові модні зачіски цього року. Серед них багато варіантів на будь-який смак.

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Модні зачіски 2021

М'який балаяж

Це модна техніка фарбування, яка нагадує мелірування. Суть процедури полягає у нанесенні фарби на окремі пасма, а не від коренів. Колорист повинен робити акцент на новому відтінку в основному на кінчиках. Щоб зробити м'який балаяж, можна використовувати багато барвників: від натуральних відтінків волосся до різних кольорів веселки. У результаті ви отримаєте м'які й плавні переходи між відтінками, підкреслену форму багатошарової зачіски, красивий ефект обрамлення обличчя, візуальне збільшення об'єму, покращену текстуру волосся. Перевага зачіски у тому, що вона не вимагатиме особливого догляду і матиме гарний вигляд навіть з відрослими коренями.

Конічна стрижка

Під час пандемії особливо популярними стали короткі конічні стрижки у природній або розслабленій формі, які були в моді раніше. Зачіска стильно доповнює будь-який образ. За допомогою спеціальної техніки після стрижки на маківці волосся повинно залишитися довшим, ніж по боках.

Сивина

Деякі жінки прагнуть зафарбувати свою сивину, бо вважають її ознакою старості. Натомість інші знають, що сріблястий колір може виглядати модно. Проте важливо вибрати правильний відтінок, який підкреслюватиме форму й стиль стрижки. Найбільш вдалим варіантом для сивого волосся є коротка багатошарова стрижка, класичний і багатошаровий боб, стрижка під одну довжину.

Зухвалий боб

Підбирайте довжину універсального бобу під форму обличчя: до підборіддя, плечей або ключиці. Щоб стрижка мала гарний вигляд, за нею не потрібно багато доглядати. Зокрема, різновидів бобу є чимало: класичний, який закінчується на лінії підборіддя і не має чітких шарів, підійде власницям довгого або квадратного обличчя і гострої лінії щелепи, градуйований боб – для квадратної форми обличчя, довгий – щоб пом’якшити гострі риси лиця. Якщо ви любите експериментувати з укладками, то робіть багатошаровий боб, який можна зачісувати по-різному.

Мідний колір

Замість червоного кольору волосся тепер у тренді будуть теплі й приглушені відтінки. Наприклад, мідні об’ємні локони або дрібні кучері можна вдало поєднувати з будь-якою зачіскою. Проте важливо волосся такого кольору захищати від ультрафіолетових променів, які призводять до тьмяності пасм.

Багатошаровість

Випробування часом довело, що багатошарова стрижка ніколи не вийде з моди. Техніку можна застосовувати для довгої і середньої довжини волосся. Також це дієвий спосіб прорідити густу неслухняну шевелюру або, навпаки, надати їй додаткового об'єму. Все залежить від специфіки створення шарів.