Минимум ухода и времени на укладку: модные прически, которые будут доминировать в 2021

Из-за пандемии и влияния других факторов hair-индустрия меняется. Новые тенденции не прекращают удивлять. Например, в 2021 популярными будут стрижки, форму которых легко поддерживать в домашних условиях.

Если вы не готовы много времени тратить на создание укладки и регулярно посещать парикмахера, то вам понравятся новые модные прически этого года. Среди них много вариантов на любой вкус.

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Модные прически 2021

Мягкий балаяж

Это модная техника окрашивания, которая напоминает мелирование. Суть процедуры заключается в нанесении краски на отдельные пряди, а не от корней. Колорист должен делать акцент на новом оттенке в основном на кончиках. Чтобы сделать мягкий балаяж, можно использовать много красителей от натуральных оттенков волос до различных цветов радуги. В результате вы получите мягкие и плавные переходы между оттенками, подчеркнутую форму многослойной прически, красивый эффект обрамления лица, визуальное увеличение объема, улучшенную текстуру волос. Преимущество прически в том, что она не потребует особого ухода и будет иметь красивый вид даже с отросшими корнями.

Коническая стрижка

Во время пандемии особенно популярными стали короткие конические стрижки в естественной или расслабленной форме, которые были в моде раньше. Прическа стильно дополняет любой образ. С помощью специальной техники после стрижки на макушке волосы должны остаться длиннее, чем по бокам.

Седина

Некоторые женщины стремятся закрасить свою седину, так как считают ее признаком старости. Зато другие знают, что серебристый цвет может выглядеть модно. Однако важно выбрать правильный оттенок, который будет подчеркивать форму и стиль стрижки. Наиболее удачным вариантом для седых волос является короткая многослойная стрижка, классический и многослойный боб, стрижка под одну длину.

Дерзкий боб

Подбирайте длину универсального боба под форму лица: до подбородка, плеч или ключицы. Чтобы стрижка имела красивый вид, за ней не нужно много ухаживать. В частности, разновидностей боба немало: классический, который заканчивается на линии подбородка и не имеет четких слоев, подойдет обладательницам длинного или квадратного лица и острой линии челюсти, градуированный боб – для квадратной формы лица, длинный – чтобы смягчить острые черты лица. Если вы любите экспериментировать с укладками, то делайте многослойный боб, который можно причесывать по-разному.

Медный цвет

Вместо красного цвета волос теперь в тренде будут теплые и приглушенные оттенки. Например, медные объемные локоны или мелкие кудри можно удачно сочетать с любой прической. Однако важно волосы такого цвета защищать от ультрафиолетовых лучей, которые приводят к тусклости прядей.

Многослойность

Испытание временем показало, что многослойная стрижка никогда не выйдет из моды. Технику можно применять для длинной и средней длины волос. Также это действенный способ проредить густую непослушную шевелюру или, наоборот, придать ей дополнительный объем. Все зависит от специфики создания слоев.