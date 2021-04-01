Коли стригти волосся у квітні 2021: місячний календар – сприятливі і несприятливі дні

Для стрижки у квітні 2021 будуть сприятливі і несприятливі дні. Якщо про них дізнатися, то зміна іміджу може допомогти привабити у своє життя талан, злагоду і фінансове благополуччя. Тому до запису на стрижку в улюблений салон краси слід підходити відповідально.

Місячний календар стрижок слугує чудовим помічником для кожної красуні, яка готова наважитися на hair-перевтілення. Адже астрологи назвали дні у квітні, коли стрижка не лише стильно доповнить ваш образ, але й посприяє швидкому росту волосся і покращить стан шевелюри.

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Місячний календар стрижок на квітень 2021

За місячним календарем на квітень 2021 року циклічна зміна фаз місяця буде проходити в такій послідовності:

Молодик – 12 квітня 2021 року.

Повний Місяць – 27 квітня 2021 року.

Зростаючий Місяць – з 13 по 26 квітня 2021 року.

Спадаючий місяць – з 1 по 11 квітня та з 28 по 30 квітня 2021 року.

З урахуванням особливостей впливу Місяця на долю та стан людини, ось поради, коли краще стригти волосся у квітні 2021:

1 квітня (четвер) – запис до перукаря може зіграти злий жарт з вашим волоссям. У цей день ви ризикуєте отримати результат після стрижки, який вам абсолютно не сподобається.

2 квітня (п'ятниця) – сприятливий день для оновлення іміджу. Оберіть один із модних різновидів бобкаре. Можливо, вам личитиме трендовий французький боб, а чубчик стане вдалим доповненням до нової зачіски.

3 квітня (субота) – аби оздоровити волосся та посприяти міцності локонів, позбудьтеся від посічених кінців.

4 квітня (неділя) – сьогодні краще відмовитися від експериментів із довжиною волосся. Астрологи застерігають, що після стрижки у цей день можуть почати інтенсивно випадати волосини.

5 квітня (понеділок) – зробіть стильну драбинку на пасмах, які красиво обрамлятимуть обличчя. Стрижка у стилі Дженніфер Еністон прикрасить будь-який образ.

6 квітня (вівторок) – навесні варто спробувати коротку стрижу. Якщо ви готові, то прямуйте до перукаря вже сьогодні.

7 квітня (середа) – зачекайте на більш сприятливий день для стрижки.

8 квітня (четвер) – якщо ви у пошуку свого кохання, то нова зачіска пришвидшить процес. Одразу після відвідування салону краси на вас чекатимуть приємні компліменти від оточуючих.

9 квітня (п'ятниця) – нейтральний день для маніпуляцій з волоссям. Проте доглядові процедури будуть особливо корисними для шевелюри.

10 квітня (субота) – присвятіть день вибору стрижки, а запис заплануйте на іншу дату.



Коли стригти волосся у квітні / Фото Unsplash

11 квітня (неділя) – фарбуйте волосся, але не вкорочуйте його, аби не спровокувати ламкість волосин.

12 квітня (понеділок) – наважтеся на найсміливіші експерименти з волоссям. Стрижка у цей день допоможе волоссю стати міцнішим, воно рівномірно відростатиме і слухняно вкладатиметься.

13 квітня (вівторок) – стрижка допоможе зупинити випадіння волосин і надасть їм здорового блиску.

14 квітня (середа) – будь-які зміни імідж негативно вплинуть на ваші стосунки з близькими.

15 квітня (четвер) – мінімально вкорочуйте довжину, щоб не спровокувати погіршення стану шевелюри.

16 квітня (п'ятниця) – зробіть волоссю свято. Довіртеся своєму майстру та проведіть декілька оздоровчих hair-процедур у салоні краси.

17 квітня (субота) – день нейтральний для стрижки волосся. Натомість можна змінити звичний стиль укладки і приємно вразитися, якою ви можете бути іншою.

18 квітня (неділя) – не стрижіть волосся сьогодні, бо це призведе до фінансових негараздів та проблем на роботі.

19 квітня (понеділок) – сприятлива дата для красивої і модної стрижки, але заздалегідь зважте усі плюси і мінуси. Можливо, підрізання кінчиків і створення чубчика буде достатньо.

20 квітня (вівторок) – будь-яка стрижка, зроблена сьогодні, принесе у ваше життя чергу із приємних подій.



Сприятливі і несприятливі дні для стрижки / Фото Unsplash

21 квітня (середа) – можна стригтися. Найбільш вдалими виходитимуть короткі стрижки: боб-каре та піксі.

22 квітня (четвер) – збережіть довжину, але філірування та нашарування перетворять вашу зачіску у набагато красивішу.

23 квітня (п'ятниця) – стрижка цього дня додасть сил і здоров'я.

24 квітня (субота) – спробуйте створити оригінальне плетіння на своєму волоссі, але інші маніпуляції не лише призупинять його ріст, але й негативно вплинуть на структуру волосин.

25 квітня (неділя) – якщо пострижетеся у цей день, то зачіска не буде об'ємною.

26 квітня (понеділок) – оновлення іміджу на початку тижня принесе позитивні зміни у житті, на які ви так давно чекали.

27 квітня (вівторок) – щоб волосся росло густим і розкішним, відвідайте перукаря.

28 квітня (середа) – усі зірки сприятимуть вашим б'юті-змінам. Не обмежуйтеся стрижкою. Зробіть оздоровчу процедуру та поновіть колір локонів.

29 квітня (четвер) – відкладіть похід до перукаря, щоб не опинитися у владі смутку і депресії.

30 квітня (п'ятниця) – енергетично нестабільний день. Тому маніпуляції зі зовнішністю варто відкласти на кращі часи.