Модні короткі стрижки на літо 2021 для ефектної зміни іміджу

Коротка стрижка – стильне оновлення вашого іміджу, яке допоможе не лише полегшити життя у спекотне літо, але й матиме красивий вигляд. Проте до вибору стрижки варто підійти відповідально. Адже вона повинна бути модною, ефектною і підходити вашому типу волосся.

Якщо ви наважилися на кардинальну зміну довжини волосся, то вам знадобляться стильні ідеї для натхнення. Різновидів коротких стрижок існує чимало, але 7 з них будуть трендовими влітку 2021.

До теми: Рваний чубчик: що варто знати про універсальний hair-тренд, який личить всім

Яку коротку стрижку зробити влітку 2021

Вкорочене blunt-каре

У цьому сезоні така варіація каре буде на піку популярності. Blunt або пряме каре передбачає однакову довжину волосся спереду і на потилиці. Перевага стрижки у тому, що вона матиме красивий вигляд як на прямому, так і на довгому волоссі.

Піксі

Екстремальна і стильна стрижка – це про піксі. Вона підійде сміливим дівчатам, які відкриті до кардинальних змін. Зачіска вимагатиме ретельно догляду. Натомість даруватиме вашому образу особливий шик і візуально робитиме риси обличчя більш виразними.

Подовжене каре

Ця варіація каре підійде для жінок, які прагнуть змінити імідж, але не готові до серйозного б’юті-перевтілення. За допомогою подовженого каре ви зможете частково зберегти довжину волосся, оновити образ й експериментувати з укладками у майбутньому.

Боб-каре

Класична стрижка ще довго залишатиметься актуальною. Вона вже встигла полюбитися багатьом зірковим модницям з усього світу. Адже поєднання жіночності, елегантності і бунтарського епатажу в одній зачісці – це щось неймовірне. Боб-каре зможе перетворити вас на power woman або на дівчинку-бунтарку. Все залежить від того, як ви вкладете стрижку.

Каре з прямим або рваним чубчиком

Стандартне каре завжди можна урізноманітнити за допомогою стильного чубчика. Влітку 2021 в моді будуть як прямі чубчики, так і асиметричні варіанти.

Хвилююча асиметрія

Косий чубчик, рвані асиметричні і градуйовані пасма додадуть вашому образу стильності і незабутнього враження впевненої в собі жінки. Асиметричні стрижки в тренді, тому їх варто спробувати якомога швидше, щоб також мати ефектний і звабливий вигляд.

Паж

Щоб ваш імідж набув французького шику, достатньо зробити улюблену стрижку парижанок – паж. Зачіска володію властивістю робити кожну жінку більш витонченою та елегантною зі стильними нотками легкої недбалості.