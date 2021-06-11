Модные короткие стрижки на лето 2021 для эффектной смены имиджа

Короткая стрижка – стильное обновление вашего имиджа, которое поможет не только облегчить жизнь в жаркое лето, но и будет иметь красивый вид. Однако к выбору стрижки стоит подойти ответственно. Ведь она должна быть модной, эффектной и подходить вашему типу волос.

Если вы решились на кардинальное изменение длины волос, то вам понадобятся стильные идеи для вдохновения. Разновидностей коротких стрижек существует немало, но 7 из них будут трендовыми летом 2021.

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Какую стрижку сделать летом 2021

Укороченное blunt-каре

В этом сезоне такая вариация каре будет на пике популярности. Blunt или прямое каре предполагает одинаковую длину волос спереди и на затылке. Преимущество стрижки в том, что она будет иметь красивый вид как на прямых, так и на длинных волосах.

Пикси

Экстремальная и стильная стрижка – это о пикси. Она подойдет смелым девушкам, которые открыты к кардинальным переменам. Прическа потребует тщательно ухода. Зато будет дарить вашему образу особый шик и визуально делать черты лица более выразительными.

Удлиненное каре

Эта вариация каре подойдет для женщин, стремящихся сменить имидж, но не готовых к серьезному бьюти-перевоплощению. С помощью удлиненного каре вы сможете частично сохранить длину волос, обновить образ и экспериментировать с укладками в будущем.

Боб-каре

Классическая стрижка еще долго будет оставаться актуальной. Она уже успела полюбиться многим звездным модницам со всего мира. Ведь сочетание женственности, элегантности и бунтарского эпатажа в одной прическе – это что-то невероятное. Боб-каре сможет превратить вас в power woman или в девочку-бунтарку. Все зависит от того, как вы вложите стрижку.

Каре с прямой или рваной челкой

Стандартное каре всегда можно разнообразить с помощью стильной челки. Летом 2021 в моде будут как прямые челки, так и асимметричные варианты.

Волнующая асимметрия

Косая челка, рваные асимметричные и градуированные пряди придадут вашему образу стильности и незабываемого впечатления уверенной в себе женщины. Асимметричные стрижки в тренде, поэтому их стоит попробовать как можно быстрее, чтобы также иметь эффектный и обольстительный вид.

Паж

Чтобы ваш имидж приобрел французский шик, достаточно сделать любимую стрижку парижанок – паж. Прическа обладает свойством делать каждую женщину более изящной и элегантной со стильными нотками легкой небрежности.