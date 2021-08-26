Модний манікюр майбутньої осені: 5 найпопулярніших кольорів

Аби манікюр був модним і красивим, слід виконувати його в популярних кольорах сезону. Осінній нейл-дизайн також може бути яскравим і затишним. Достатньо дізнатися про головні nail-тренди майбутньої пори року.

Однотонне покриття на нігтях – це завжди універсальне і стильне рішення. Тому вам у нагоді стане добірка модних відтінків у манікюрі на осінь 2021.

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Топ-5 популярних кольорів у манікюрі майбутньої осені

Чорний

Колір залишається актуальним вже багато років. Його перевага в ідеальному вигляді як на коротких, так і на довгих нігтях, зокрема на формі "м’який квадрат". Чорний може надавати вашому образу стильного бунтарського шику.



Чорний – вічна класика / Фото з інстаграму Гарієт Вестмореленд

Зелений

Якщо ви хочете створити трендовий однотонний манікюр, але чорний видається надто сміливим, то зверніть увагу на насичений пляшково-зелений відтінок. Цікаво, що такий манікюр вдало підійде до будь-якого тону шкіри.



Стильний відтінок для покриття нігтів / Фото з інстаграму Гарієт Вестмореленд

Теракотовий

Осінь 2021 здивує трендом на теракотовий колір. Він слугує більш натуральною і стриманою альтернативою червоному. Використовуйте теракотовий і карамельно-кораловий для нейл-дизайну і насолоджуйтеся неймовірним результатом.



Манікюр в осінніх відтінках / Фото з інстаграму Гарієт Вестмореленд

Ягідний

Манікюр у такому кольорі матиме особливо красивий вигляд у поєднанні зі затишними сірими светрами, чорними гольфами і білими сорочками.



Красивий колір для нейл-дизайну / Фото з інстаграму Гарієт Вестмореленд

Поєднання різних

Щоб не витрачати час на вибір кольору, можна міксувати різні відтінки в одному манікюрі. Різнокольорові нігті – це один з головних nail-трендів осені 2021.



Модний манікюр / Фото з інстаграму Бетіни Гольдштейн