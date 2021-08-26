Модный маникюр будущей осенью: 5 самых популярных цветов
Источник:Cosmopolitan
Чтобы маникюр был модным и красивым, следует выполнять его в популярных цветах сезона. Осенний нейл-дизайн тоже может быть ярким и уютным. Достаточно узнать о главных nail-трендах будущего времени года.
Однотонное покрытие на ногтях – это всегда универсальное и стильное решение. Поэтому вам пригодится подборка модных оттенков в маникюре на осень 2021.
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Топ-5 популярных цветов в маникюре будущей осенью
Черный
Цвет остается актуальным уже много лет. Его преимущество – в идеальном виде как на коротких, так и на длинных ногтях, в частности на форме "мягкий квадрат". Черный может придавать вашему образу стильный бунтарский шик.
Черный – вечная классика / Фото из инстаграма Харриет Уэстморленд
Зеленый
Если вы хотите создать трендовый однотонный маникюр, но черный кажется слишком смелым, то обратите внимание на насыщенный бутылочно-зеленый оттенок. Интересно, что такой маникюр удачно подойдет к любому тону кожи.
Стильный оттенок для покрытия ногтей / Фото из инстаграма Харриет Уэстморленд
Терракотовый
Осень 2021 удивит трендом на терракотовый цвет. Он служит более натуральной и сдержанной альтернативой красному. Используйте терракотовый и карамельно-коралловый для нейл-дизайна и наслаждайтесь невероятным результатом.
Маникюр в осенних оттенках / Фото из инстаграма Харриет Уэстморленд
Ягодный
Маникюр в таком цвете будет иметь особенно красивый вид в сочетании с уютными серыми свитерами, черными гольфами и белыми рубашками.
Красивый цвет для нейл-дизайна / Фото из инстаграма Харриет Уэстморленд
Сочетание разных
Чтобы не тратить время на выбор цвета, можно миксовать разные оттенки в одном маникюре. Разноцветные ногти – это один из главных nail-трендов осени 2021.
Модный маникюр / Фото из инстаграма Бетины Гольдштейн