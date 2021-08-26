Модный маникюр будущей осенью: 5 самых популярных цветов

Чтобы маникюр был модным и красивым, следует выполнять его в популярных цветах сезона. Осенний нейл-дизайн тоже может быть ярким и уютным. Достаточно узнать о главных nail-трендах будущего времени года.

Однотонное покрытие на ногтях – это всегда универсальное и стильное решение. Поэтому вам пригодится подборка модных оттенков в маникюре на осень 2021.

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Топ-5 популярных цветов в маникюре будущей осенью

Черный

Цвет остается актуальным уже много лет. Его преимущество – в идеальном виде как на коротких, так и на длинных ногтях, в частности на форме "мягкий квадрат". Черный может придавать вашему образу стильный бунтарский шик.



Черный – вечная классика / Фото из инстаграма Харриет Уэстморленд

Зеленый

Если вы хотите создать трендовый однотонный маникюр, но черный кажется слишком смелым, то обратите внимание на насыщенный бутылочно-зеленый оттенок. Интересно, что такой маникюр удачно подойдет к любому тону кожи.



Стильный оттенок для покрытия ногтей / Фото из инстаграма Харриет Уэстморленд

Терракотовый

Осень 2021 удивит трендом на терракотовый цвет. Он служит более натуральной и сдержанной альтернативой красному. Используйте терракотовый и карамельно-коралловый для нейл-дизайна и наслаждайтесь невероятным результатом.



Маникюр в осенних оттенках / Фото из инстаграма Харриет Уэстморленд

Ягодный

Маникюр в таком цвете будет иметь особенно красивый вид в сочетании с уютными серыми свитерами, черными гольфами и белыми рубашками.



Красивый цвет для нейл-дизайна / Фото из инстаграма Харриет Уэстморленд

Сочетание разных

Чтобы не тратить время на выбор цвета, можно миксовать разные оттенки в одном маникюре. Разноцветные ногти – это один из главных nail-трендов осени 2021.



Модный маникюр / Фото из инстаграма Бетины Гольдштейн