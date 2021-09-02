Сиріета Аарон, майстриня манікюру та викладачка LeChat Nails, каже: "Осінь – моя улюблена пора року для нейл-арту та експериментів із кольорами". Нейл-експертів надихає природа, відтінки листя, вечірнє осіннє небо, тому їх потрібно відтворювати у манікюрі, аби створити трендовий дизайн.

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Вибір відтінків є дуже індивідуальним. Проте існують певні трюки, які підходять для будь-якого сезону. Зіркова нейл-майстриня Бетіна Гольдштейн, яка працює зі Зоєю Кравіц і Ейсою Гонсалес, наголошує, що восени універсальним є "перехід до більш глибоких тонів і початок гри з матовими або оксамитовими текстурами".

Модні кольори для осіннього манікюру

Глибокий відтінок зеленого моху

Замість класичного винного червоного відтінку для осіннього манікюру можна вибрати глибокий зелений. Сиріета Аарон називає його ідеальним відтінком на осінь, адже він підходить будь-якому тону шкіри. Сміливі красуні можуть експериментувати з більш темною варіацією зеленого.



Модний відтінок для манікюру на осінь 2021 / Фото з інстаграму Бетіни Гольдштейн

Яскравий гірчичний

Символізуючи яскравість осіннього листя, Бетіна Гольдштейн робить ставку на яскраво-гірчичний жовтий колір для покриття нігтів. Такий відтінок додає образу свіжості й захопливості. Якщо ви не готові до яскравих акцентів, то зверніть увагу на більш приглушені варіанти кольору.



Трендовий манікюр / Фото з інстаграму Бетіни Гольдштейн

Rich Tonal Browns

Ще одна альтернатива бордовому – коричневі відтінки, починаючи від прохолодного середньовічного мокко та теплого червоного каштану до глибокого справжнього коричневого. Гольдштейн вважає тренд новим способом віддати належну шану темним лакам.



Модний відтінок коричневого / Фото з інстаграму Джин Сой Чой

Чорнильний королівський блюз

"Я справді захоплююся глибокими тонами коштовностей восени", – каже Бетіна Гольдштейн. Майстриня манікюру віддає перевагу глибокому королівському блюзу на нігтях, який забезпечує контраст на тлі теплих осінніх відтінків у вашому гардеробі. Тому нейл-арт у такому кольорі матиме особливо ефектний вигляд.



Королівський синій / Фото з інстаграму Джин Сон Чой

Відтінки металік

Блискучий хром на нігтях – це те, що відрізнятиме ваш осінній манікюр від всіх інших. Лаки з ефектом металік втілюють всі відтінки пору року: від темно-зелених до золотих апельсинових та коричневих. Зокрема, додаткового арту таке покриття не вимагає. Адже воно і так привертає увагу.



Осінній манікюр / Фото з інстаграму @harrietwestmoreland

Нейтральні

Бетіна Гольдштейн пояснює, що несподівано популярними останнім часом стали нейтральні відтінки. Тому осінній манікюр в бежевих, сірих какао-тофф тонах буде модним, нагадуватиме стиль гранжу 90-х. Проте будьте обережними, бо ці кольори не личать до всіх відтінків шкіри.



Дизайн нігтів у нейтральних тонах / Фото з інстаграму Бетіни Гольдштейн

Oxblood Reds

Малиново-вогняний, темно-червоний, бордовий та винно-червоний також у тренді восени 2021. Провідна майстриня манікюру Макі Сакамото радить робити осінній нейл-дизайн у згаданих відтінках та додавати акцент за допомогою 1 золотого блискучого нігтя.