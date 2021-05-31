Новый блеск для губ от бренда Рианны Fenty Beauty стал пополнением в коллекцию продуктов для губ Gloss Bomb. Его особенность в том, что теперь люди смогут закрепить свой любимый блеск на одежду и не потерять его, как это часто случается, когда вы кладете средства для макияжа в косметичку или сумочку.

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Fenty Beauty представили новый блеск для губ

Блеск для губ от Fenty Beauty получил название Dip Clip-on Lip Luminizer. Его представили в оттенке rose nude и поместили в прозрачный футляр. Пополнение коллекции Gloss Bomb не только имеет красивый внешний вид, но и является практическим и функциональным. Блеск можно прикрепить к кошельку или любому элементу одежды, например, к карману любимых джинсов.



Блеск для губ от бьюти-бренда Рианны / Фото Fenty Beauty

Особенность блеска в не липкой консистенции, кремовой, сочной и инновационной текстуре, легком персиково-ванильном аромате. Также в его составе есть питательная смесь масла огурца, масла ши и семян манго. Именно такая формула помогает за 1 применение сделать губы визуально более пухлыми, гладкими и увлажненными.



Блеск Dip Clip-on Lip Luminizer / Фото Fenty Beauty

Еще одно пополнение коллекции средств для макияжа губ – это Gloss Bomb: Double Take Lip Duo. Блеск с мягкой текстурой представлен в двух цветах: нюдовом Cupcakin и ярко-розовом Bubble Binge.

Оба средства уже можно приобрести на официальном сайте бренда Fenty Beauty или Sephora. Dip Clip-on Lip Luminizer стоит 19 долларов, Gloss Bomb: Double Take Lip Duo – 29 долларов.