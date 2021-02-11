Примерно после 40 лет фибропласты – клетки дермы – медленнее вырабатывают коллаген, а впоследствии и вовсе прекращают этот процесс. Как следствие, снижается эластичность волокон, и появляются первые признаки старения. Поэтому женщинам после 40 могут потребоваться специальные уходовые процедуры.

Остановить процесс старения невозможно, но молодость коже можно вернуть, если ухаживать за ней должным образом еще с юного возраста. Также некоторые женщины прибегают к косметологическим омолаживающим процедурам, но перед этим стоит узнать о них больше.

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Какие косметологические процедуры можно делать после 40 лет

Массаж лица

По словам косметологов, процедура предназначена для омоложения кожи и улучшения ее цвета. Массаж помогает снять спазм мышц, способствует их тонусу, активизирует кровообращение, стимулирует поступление полезных веществ к клеткам кожи, балансирует отток лимфы и ускоряет выведение токсинов. Также косметологическую процедуру рекомендуют тем, кого беспокоят отеки. В частности, массаж способствует быстрой регенерации кожи, синтезу фибробластов и гиалуроновой кислоты, усиливает действие средств для ухода за дермой.

Лазерное омоложение

С помощью лазерного луча, который не травмирует кожные ткани, можно продлить молодость лица, шеи, декольте, кистей рук. Поклонницы такой процедуры есть в разных уголках мира. Основной функцией лазерного омоложения является разрушение старого коллагена и содействие синтезу свежего. Чтобы увидеть результат от процедуры, нужно пройти курс. После каждого сеанса будет обновляться от 10 до 30% кожи.

Радиочастотный лифтинг

Процедуру рекомендуют проводить тем, у кого овал лица потерял четкие контуры, появились мешки под глазами. Радиочастотный лифтинг создает эффект "круговой подтяжки", но без скальпеля и реабилитации. Если вы решитесь на сеанс, то нужно будет посетить клинику 1 раз, где с помощью RF-лифтинга будут прогревать глубокие слои вашей кожи, разрушая старые волокна коллагена, чтобы освободить место для новых образований плотного коллагена. Результат после будет проявляться поэтапно, а его продолжительность обещают в течение 5 лет.

Мезотерапия

Или коррекция и профилактика дефектов кожи путем введения в ее средние слои препаратов, которые предназначены для замедления процессов старения и восстановления дермы на клеточном уровне. Обычно косметологическую процедуру делают, чтобы избежать пластической операции. Поскольку полезные вещества вводят под кожу, то мезотерапия имеет долговременный эффект.

Нитевой лифтинг

Женщины также прибегают к такой омолаживающей процедуре, как введение под кожу тонких нитей. Таким образом косметологи корректируют их пациентам овал лица, разглаживают морщины и обещают видимый результат на 2 – 5 лет. Если подробнее, то вам будут вводить специальные нити, которые под кожей рассасываются и обеспечивают формирование провисающих тканей. Такое безоперационное омоложение сравнивают с подтяжкой лица.

Инъекции ботокса

Одна из самых популярных бьюти-процедур после 40. В ходе сеанса под кожу вкалывают специальный нейротоксин – препарат на природной основе, который должен парализовать нейронные связи, что провоцирует расслабление мышц и разглаживание морщин. Указанная продолжительность эффекта – 6 месяцев.

Биоревитализация

Биоревитализацией называют неглубокие точечные уколы препаратов с гиалуроновой кислотой неживотного происхождения. Процесс напоминает мезотерапию: кожу прокалывают и вводят препарат глубоко в ее средний слой, куда не может проникнуть обычная сыворотка или крем. Тем не менее препараты для мезотерапии и биоревитализации отличаются особенностями состава. Например, для первой процедуры используют миксы витаминов и аминокислот. Наполнение таких "коктейлей" можно корректировать в зависимости от ваших потребностей: вы хотите провести поддерживающую терапию при акне или даже побороть проблему выпадения волос. А биоревитализация проводится лишь с помощью гиалуроновой кислоты в высокой концентрациеи, которая предназначена для удерживания и протягивания молекул воды. От 3 до 12 месяцев после процедуры кожа вернется в первостепенное состояние.

Плазмолифтинг

Косметологи убеждены в оперативности и стойкости результата после процедуры. Чтобы сделать плазмолифтинг, специалист смешивает плазму крови пациента со специальным коктейлем. Таким образом организм быстро усваивает препарат. Инъекции помогают омолодить и подтянуть кожу лица.

Контурная пластика

Еще одна альтернатива пластической хирургии с помощью гиалуроновой кислоты. Контурная пластика обеспечивает естественный результат и является безопасной для организма, потому что гиалуроновая кислота совместима с тканями человека. Такая процедура предназначена для разглаживания морщин на лбу и между бровями, убирает носогубные складки, заполняет отдельные места под кожей в области висков, скул, подбородка, корректирует форму губ, носа, мочек уха, подтягивает овал лица.

Операционная подтяжка кожи

На процедуру трудно отважиться, ведь, как и любая другая операция, она имеет определенные риски и последствия. Поэтому относительно необходимости хирургического вмешательства следует хорошо посоветоваться с врачом.

Также добавим, что перед всеми косметологическими омолаживающими процедурами стоит взвешивать все "за" и "против". В частности, не забыто, что правильное питание и здоровый образ жизни тоже эффективно помогают продлить молодость кожи.