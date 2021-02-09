Бьюти-бренд, который выпускает не только косметику для создания макияжа, но и различные эффектные аппликации для лица, Face Lace совместно с главной мастерицей по гриму популярного сериала "Эйфория" Донни Дэйви выпустили коллекцию наклеек для лица. Теперь эффектный макияж в стиле Ру, Кэт, Джулс или Кэсси и Мэдди легко повторить.

Главная визажистка молодежного сериала Донни Дэйви делится секретами создания макияжа с глиттером и графическими стрелками на своей инстаграм-странице. Креативности мастера нет предела. Поэтому результатом ее коллаборации с косметическим брендом Face Lace являются не менее оригинальные наклейки для лица.

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Face Lace и Донни Дэйви выпустили линейку наклеек для лица в стиле сериала "Эйфория"

Наклейки для лица, которые можно использовать для дополнения мейк-апа, в коллекции Head in the clouds представлены в двух вариантах дизайна – разноцветный голографический и мерцающий серебряный. В первом сезоне сериала "Эйфория" визажистка Донни Дэйви использовала похожие наклейки в форме облаков для макияжа героини Хантер Шефер – Джулс.

Линейка наклеек появится в продаже с 15 февраля. Каждый набор будет стоить 17,5 доллара. Донни Дэйви говорит, что одной упаковки хватает на 15 бьюти-образов. Также мастерица призывает всех экспериментировать с макияжем и не бояться пробовать что-то новое.