Нарастить или ламинировать: как выбрать процедуру для своих ресниц
Получить желаемую плотность, длину и объем ресниц можно с помощью популярных косметических процедур. В 2021 наиболее актуальными являются наращивание и ламинирование. Однако они отличаются, и стоит узнать, чем именно, чтобы выбрать ту бьюти-услугу, которая подойдет именно вам.
Источник: Grazia
В индустрии красоты востребованными являются услуги наращивания и ламинирования ресниц. Однако не все идеально знают о преимуществах и недостатках той или иной процедуры. Они обе предназначены для создания желанного взгляда каждой женщины, но имеют свои особенности.
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Наращивание или ламинирование ресниц: Что выбрать
Ламинирование ресниц
Процедура прежде всего предназначена для оздоровления и лечения ресниц. Она отличается эффектным эстетическим результатом. Когда мастер закончит процесс, то вы невооруженным глазом заметите, что реснички стали крепче, толще, длиннее, получили здоровый блеск, насыщенный взгляд и кокетливый изгиб. Ламинирование подойдет тем женщинам, которые стремятся к дополнительному уходу за ресницами, скорректировать взгляд, скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства. Минус процедуры в том, что сразу нельзя красить ресницы тушью и пользоваться декоративной косметикой для макияжа глаз, во время сна погружать лицо в подушку, носить линзы, купаться, загорать и посещать сауну. Все это можно будет делать через сутки (в отдельных случаях чуть позже).
Эффект после ламинирования ресниц:
- натуральные ресницы визуально становятся более длинными;
- их структура утолщается на 30%;
- волосы получают более насыщенный цвет;
- корректируется изгиб ресниц;
- взгляд визуально "открывается";
- дополнительный уход;
- длительность эффекта в течение 1-2 месяцев;
- можно не использовать тушь.
Ламинирование ресниц подойдет вам, если:
- вы хотите иметь идеальные ресницы, но не искусственные;
- нужен выразительный взгляд без использования туши;
- по некоторым причинам вы не хотите или не можете наращивать ресницы;
- вашим ресницам не хватает густоты и легкого изгиба;
- у вас аллергия на тушь.
Особенности процедуры ламинирования ресниц / Фото из инстаграма @brows_lash_beauty
Наращивание ресниц
Больше всего процедуру от других отличает то, что в итоге вы получите эффект макияжа глаз без использования косметики на месяц или и более. Вам также не понадобится использовать тушь для ресниц. Наращивание позволяет получить эффект "кукольного" взгляда, чего не сможет сделать ни одна декоративная косметика. В частности, мастер может даже визуально изменить ваш разрез глаз. На нарощенные ресницы не влияет снег или дождь, а с помощью новейших технологий можно создать максимально естественный вид.
Эффект после наращивания ресниц:
- независимо от состояния ваших естественных ресниц, можно создать желанный взгляд;
- вы сможете сэкономить время и деньги, ведь использовать тушь не будет необходимости;
- независимо от периода суток, у вас будет привлекательный вид;
- можно экспериментировать с эффектами: от натурального до голливудского.
Стоит ли наращивать ресницы / Фото из инстаграма @eyelashes101986
Наращивание ресниц подойдет вам, если:
- вы стремитесь сделать глаза выразительными, но от природы у вас короткие ресницы;
- хотите приостановить использование туши хотя бы на месяц;
- мечтаете просыпаться утром сразу красивой;
- вам нужно круглосуточно иметь привлекательный вид на отдыхе или по случаю особых мероприятий;
- если вам недостаточно эффекта от ламинирования ресниц.
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