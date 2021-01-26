Получить желаемую плотность, длину и объем ресниц можно с помощью популярных косметических процедур. В 2021 наиболее актуальными являются наращивание и ламинирование. Однако они отличаются, и стоит узнать, чем именно, чтобы выбрать ту бьюти-услугу, которая подойдет именно вам.

Источник: Grazia

В индустрии красоты востребованными являются услуги наращивания и ламинирования ресниц. Однако не все идеально знают о преимуществах и недостатках той или иной процедуры. Они обе предназначены для создания желанного взгляда каждой женщины, но имеют свои особенности.

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Наращивание или ламинирование ресниц: Что выбрать

Ламинирование ресниц

Процедура прежде всего предназначена для оздоровления и лечения ресниц. Она отличается эффектным эстетическим результатом. Когда мастер закончит процесс, то вы невооруженным глазом заметите, что реснички стали крепче, толще, длиннее, получили здоровый блеск, насыщенный взгляд и кокетливый изгиб. Ламинирование подойдет тем женщинам, которые стремятся к дополнительному уходу за ресницами, скорректировать взгляд, скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства. Минус процедуры в том, что сразу нельзя красить ресницы тушью и пользоваться декоративной косметикой для макияжа глаз, во время сна погружать лицо в подушку, носить линзы, купаться, загорать и посещать сауну. Все это можно будет делать через сутки (в отдельных случаях чуть позже).

Эффект после ламинирования ресниц:

натуральные ресницы визуально становятся более длинными;

их структура утолщается на 30%;

волосы получают более насыщенный цвет;

корректируется изгиб ресниц;

взгляд визуально "открывается";

дополнительный уход;

длительность эффекта в течение 1-2 месяцев;

можно не использовать тушь.

Ламинирование ресниц подойдет вам, если:

вы хотите иметь идеальные ресницы, но не искусственные;

нужен выразительный взгляд без использования туши;

по некоторым причинам вы не хотите или не можете наращивать ресницы;

вашим ресницам не хватает густоты и легкого изгиба;

у вас аллергия на тушь.



Особенности процедуры ламинирования ресниц / Фото из инстаграма @brows_lash_beauty

Наращивание ресниц

Больше всего процедуру от других отличает то, что в итоге вы получите эффект макияжа глаз без использования косметики на месяц или и более. Вам также не понадобится использовать тушь для ресниц. Наращивание позволяет получить эффект "кукольного" взгляда, чего не сможет сделать ни одна декоративная косметика. В частности, мастер может даже визуально изменить ваш разрез глаз. На нарощенные ресницы не влияет снег или дождь, а с помощью новейших технологий можно создать максимально естественный вид.

Эффект после наращивания ресниц:

независимо от состояния ваших естественных ресниц, можно создать желанный взгляд;

вы сможете сэкономить время и деньги, ведь использовать тушь не будет необходимости;

независимо от периода суток, у вас будет привлекательный вид;

можно экспериментировать с эффектами: от натурального до голливудского.



Стоит ли наращивать ресницы / Фото из инстаграма @eyelashes101986

Наращивание ресниц подойдет вам, если: