Над б’юті-образом Леді Гаги для виступу на церемонії інавгурації Джо Байдена працювала відома візажистка Сара Танно-Стюарт. Після події майстриня вирішила поділитися деталями процесу створення макіяжу для знаменитої співачки.

Джерело: Vogue

Леді Гага стала однією із зірок церемонії інавгурації Джо Байдена. Співачка отримала честь виконати гімн перед присягою Камали Гарріс. Вбрання Леді Гаги було ефектним: багряна спідниця та приталений темно-синій жакет. А макіяж їй створювала давня подруга, креативна директорка власного бренду Haus Laboratories, Сара Танно-Стюарт. За допомогою декоративної косметики вона підкреслила усі переваги зовнішності популярної співачки та додала її образу особливої жіночої сили.

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Як створювали макіяж Леді Гаги для інавгурації Джо Байдена

Сара Танно-Стюарт розповіла, що до творчої роботи над макіяжем Леді Гаги для особливої нагоди підійшла відповідально. Візажистці було важливо, аби кожна дрібниця була ідеальною та особливою. Найголовнішим акцентом б’юті-образу стала червона помада. Сара довго обирала підтон продукту для губ, який би найкраще гармоніював з кольором вбрання співачки.

Таким чином губи виконавиці гімну на інавгурації покрила покрив засіб для макіяжу губ від Haus Laboratories – Le Monster Matte відтінку 1950 в поєднанні з олівцем для губ RIP відтінку Slayer.



Макіяж Леді Гаги / Фото з інстаграму Сари Танно-Стюарт

Наступним викликом став макіяж очей. Адже він мав бути бездоганним, а повіки інтенсивно промальованими, але основна увага повинна була залишатися на яскравих губах. Сара обрала спокійні відтінки тіней для повік, але добре пігментовані. Вона підкреслила лінію росту вій Леді Гаги підводкою з мікрокінчиком Micro-Tip Eyeliner відтінку Punk, максимально не відходячи від коренів вій. Для насиченості кольорі візажистка використала гелевий олівець Eyedentify Gel Kohl того ж відтінку й тіні з набору The Fame palette від Haus Laboratories.

На віях Леді Гаги у день інавгурації можна було побачити туш Marc Jacobs Velvet Noir і штучні вії бренду Rokael Beauty. Аби оформити брови співачки, Сара Танно-Стюарт використала 2 засоби: олівець HD Brows Pro Pencil і спеціальний фіксатор Anastasia Beverly Hills.



Макіяж з акцентом на червоні губи / Фото з інстаграму Фредеріка Аспіраса

Окрім використання декоративної косметики для макіяжу Леді Гаги, знадобилася ретельна підготовка шкіри. Аби отримати ідеальний тон, насамперед зіркова візажистка поклала під очі виконавиці патчі Jillian Dempsey, застосувала маску для сяяння шкіри 111Skin, зволожувальний крем від сучасного б’юті-бренду Augustinus Bader і бальзам для губ Sisley.

Згодом майстриня макіяжу використала тональну основу Dior Backstage. Важливим аспектом був її бездоганний вигляд у світлі софітів. Для контурингу вилиць і чола співачки обрали набір Heat Spell відтінку Desert, а для щік – рум’яна Head Rush відтінку Flirt.



Б'юті-образ Леді Гаги для інавгурації Джо Байдена / Фото з інстаграму Сари Танно-Стюарт

Додамо, що зачіску для Леді Гаги робив Фредерік Аспірас, який прикрасив білосніжне волосся співачки темною стрічкою і червоними квітами.



Зачіска Леді Гаги на інавгурації Джо Байдена / Фото з інстаграму Фредеріка Аспіраса

Знаючи про косметичні продукти та техніку створення макіяжу для Леді Гаги на інавгурацію Джо Байдена, ви можете надихнутися на повторення схожого мейк-апу на собі для особливої нагоди.