Аби не мати дивного вигляду, деякі б'юті-тренди варто залишити в минулому. Тепер слід орієнтуватися на манікюр у природних відтінках, а не яскравий, на сяйливу шкіру, а не матову, й таке інше.

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Б'юті-антитренди, від яких варто відмовитися

Надто яскраве покриття нігтів

Яскраві кольори в манікюрі залишаються актуальними Проте літній нейл-тренд на різноманітні квіточки, стікери з мультфільмів чи геометричний арт у райдужному стилі не буде популярним у наступних сезонах. Також не варто поєднувати неонове покриття нігтів зі стразами або малюнками. Тепер у світі краси з'явилася тенденція на японський манікюр – відсутність лаку на нігтях. Ви можете не бути такими категоричними, а просто придивитися до мінімалістичного манікюру.

Щільний матовий тон обличчя

Більше не потрібно створювати цілий шедевр на своєму обличчі, маскуючи шкіру тональною основою. Навіть інфлуенсери сміливо діляться зі своїми шанувальниками світлинами без фільтрів. Тому й вам слід навчитися любити свою природну красу. У повсякденному макіяжі можна обійтися правильним доглядом, консилером і тонким шаром тону, якщо є така необхідність.



Природний тон обличчя / Фото з інстаграму Тейлор Хілл

Брови, наче з обкладинки глянцю

Тренд на татуаж брів залишився в минулому. Також з моди виходить пудрове напилення з метою створити "ідеальні" брови. Якщо ви хочете красиво оформити свої тонкі і світлі брови, то олівця чи тіней буде достатньо. А для фіксації скористайтеся лише прозорою тушшю для брів. Нагадаємо, що у 2021 недбала укладка брів стала популярною. До того ж Белла Хадід власним прикладом повертає моду на тонкі брови з 90-х.

Макіяж "чим більше, тим краще"

Особливий мейк-ап вийде не тоді, коли ви водночас зробите акцент і на очах, і на губах, і на бровах, і додасте страз. Зіркові візажисти радять зупинитися на чомусь одному. Наприклад, можна намалювати класичну або геометричну стрілку яскравим кольором, наступного разу – виділити губи насиченою помадою глибокого відтінку. Проте не варто вдаватися до антитрендового б'юті-трюку "все в одному".



Приклад модного макіяжу / Фото з інстаграму Емілі Ратажковскі

Багатосходинкова система догляду

Коли зріс попит на корейську косметику, то з'явився тренд на багатосходинкову систему догляду за шкірою. Б’юті-рутина жінок виглядала так: очищення, масаж обличчя гаджетами, застосування тоніка, крему, олії, маски, патчів. На ринку краси вибирати є з чого, але у 2021 популярною стає тенденція косметичного мінімалізму: чим менше засобів у догляді й макіяжі, тим краще. Звісно, слід надалі очищувати, зволожувати, живити шкіру, але підходити до вибору косметики потрібно свідомо.