Dior выпустили новую версию аромата Miss Dior. Лицом Miss Dior Eau de Parfum стала Натали Портман.

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Какой аромат от Dior представила Натали Портман

Новая версия аромата Miss Dior отличается более острым ароматом от изначального, который создал Кристиан Диор в 1947 году. На созданием этого аромата работал французский парфюмер Дома Dior Франсуа Демаши. Он соединил пряную нотку розы-центифолии с персиком, абрикосом, ирисом, пионом и сандалом с острова Шри-Ланка. А острое любопытство и строгий характер парфюма подчеркнули легкие запахи нежной древесины.



Натали Портман рекламирует новый аромат Miss Dior / Фото Dior

Съемки рекламной кампании, участие в которой приняла Натали Портман, прошли в Австралии на фоне моря и в полях. СМИ называют результат работы "символом единения с внутренними предпочтениями и акцентом на самовыражении женщины через букет аромата".

Это культовый бренд, а также невероятное ощущение семьи. Все очень милые, и вы можете по-настоящему почувствовать внимание и уважение к деталям, а также мастерство тысяч людей, которые работают над парфюмерией и одеждой. В этом так много ручной работы,

– прокомментировала Натали Портман для издания WWD.



Какими будут новые духи Miss Dior / Фото Dior

На официальном сайте Dior новинка появится в продаже с 23 августа, а у отдельных ритейлеров – с 1 сентября.