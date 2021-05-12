Мастера макияжа, которые работают с голливудскими знаменитостями, убеждены, что летом в моду вернется мейк-ап глаз в теплой цветовой гамме захода солнца. В тренде будут различные соответствующие оттенки: от золотого до нежно-розового и огненно-оранжевого.

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Эксперты назвали главный летний тренд в макияже

Визажисты говорят, что тренд начали сами пользователи инстаграма, которые всегда делятся снимками летнего заката. Благодаря фотогеничности этого процесса эксперты в индустрии красоты поняли, что такие оттенки будут иметь замечательный вид в макияже глаз. В частности, тона являются универсальными и подойдут всем. Достаточно добавить мерцающего или металлического оттенка, и вы получите ослепительный сияющий макияж или мерцающий смоки-айс.

Мейк-апом в стиле заката можно дополнить вечерний наряд, если нарисовать на веках стрелки черным лайнером. А без них он идеально подойдет и для повседневного бьюти-образа.

Добавим, что макияж в оттенках летнего заката стал самым популярным среди бьюти-образов звезд на красной дорожке церемонии Оскар-2021. Красивым примером может служить мейк-ап актрисы Риз Уизерспун и номинантки на Оскар Андры Дэй.

Я хотел, чтобы макияж Андры излучал сияние богини. Я выбрал полностью золотой haute glam, используя косметику Chanel в позолоченных и бронзовых тонах,

– говорит звездный визажист Порше Купер.

Также макияж глаз в цветах заката уже попробовали певица Дуа Липа и актриса Зендея, визажистка которой рассказала, что звезда хотела появиться на красной дорожке с мейк-апом в стиле бохо-шик.

Макияж был очень шикарным – в стиле бохо, с чистой, свежей кожей и естественным финишем. Цвет ее платья был настолько смелым, что мы хотели сделать нейтральный макияж, добавив много телесных тонов,

– добавляет мастер макияжа Зендеи.