Профілі талановитих візажистів в інстаграмі можуть слугувати ідеальним джерелом натхнення та ідей для макіяжу. Майстриня мейк-апу зі Шанхаю Валентина Лі створює яскраві роботи та ділиться ними зі своїми підписниками.

На інстаграм-сторінці Валентини Лі понад 65 тисяч підписників, які одночасно є прихильниками творчості візажистки. Ідеї для макіяжу, якими вона ділиться, є не лише оригінальними й ефектними, але й відповідають останнім б’юті-трендам, пише Wonderzine.

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Де знайти натхнення на створення макіяжу

Сторінка візажистки з Шанхаю Валентини Лі надихає людей зі всього світу на створення різних модних варіантів макіяжу. Вона працює з дизайнерами, музикантами і глянцевими виданнями, демонструє складні яскраві б’юті-образи. Майстриня макіяжу додає на обличчя моделей кристали, пір’я, гліттер та інші прикраси.

Цього року Валентина Лі потрапила в список "нової хвилі" творчих людей за версією Британської модної ради (BFC). Ідеї візажистки можуть надихнути вас на експерименти із макіяжем, незвичні б’юті-образи для новорічної вечірки чи з іншої нагоди.