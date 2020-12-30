Профили талантливых визажистов в инстаграме могут служить идеальным источником вдохновения и идей для макияжа. Мастер мейкапа из Шанхая Валентина Ли создает яркие работы и делится ими со своими подписчиками.

На инстаграм-странице Валентины Ли больше 65 тысяч подписчиков, которые одновременно являются поклонниками творчества визажистки. Идеи для макияжа, которыми она делится, являются не только оригинальными и эффектными, но и соответствуют последним бьюти-трендам, пишет Wonderzine.

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Где найти вдохновение на создание макияжа

Страница визажистки из Шанхая Валентины Ли вдохновляет людей со всего мира на создание различных модных вариантов макияжа. Она работает с дизайнерами, музыкантами и глянцевыми изданиями, демонстрирует сложные яркие бьюти-образы. Мастер макияжа добавляет на лица моделей кристаллы, перья, глиттер и другие украшения.

В этом году Валентина Ли попала в список "новой волны" творческих людей по версии Британского модного совета (BFC). Идеи визажистки могут вдохновить вас на эксперименты с макияжем, необычные бьюти-образы для новогодней вечеринки или по другому поводу.