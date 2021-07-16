Натуральное окрашивание волос особенно эффектно и нежно выглядит. Такой шаг поможет внести в ваш стиль изюминку без особых изменений во внешности.

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5 натуральных окрашиваний волос

Балаяж

Такая техника окрашивания волос не теряет актуальности уже несколько лет. Суть тренда заключается в плавном чередовании темных и более светлых прядей. Важно, чтобы части волос не имели контрастного вида. Поэтому создавайте красивую игру света на шевелюре с помощью цветов, которые лишь на несколько тонов будут отличаться между собой.

Брондирование

Этот вариант предусматривает натуральное омбре. При брондировании нужно выбрать самый светлый оттенок, который будет отличаться от самого темного максимум на несколько тонов, чтобы в результате получить плавный и натуральный переход. Добавим, что корни волос стоит оставлять неокрашенными.

Окрашивание с бликами

Привычный образ можно стильно разнообразить таким вариантом окрашивания. При создании бликов на шевелюре стилист должен красить только отдельные пряди, соблюдая легкие и натуральные переходы. Впоследствии ваши локоны будут казаться выгоревшими на солнце.

Money piece

Новый тренд в окрашивании волос, который успел завоевать расположение мировых модниц. Суть техники заключается в окраске только передних прядей, которые обрамляют лицо, а основную часть волос не нужно трогать.

Twilighting

Эффектная тенденция предполагает окрашивание волос только золотистыми цветами, которые напоминают палитру оттенков неба перед закатом. В частности, Twilighting сочетает в себе мотивы балаяж и baby lights. Во время окрашивания важно чередовать широкие и очень тонкие пряди, цвет которых отличается только на тон или полтона.