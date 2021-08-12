На просторах інстаграму нейл-майстри поширюють стільки варіантів манікюру з ромашками, що важко й визначитися. Оскільки літо – час яскравих барв, то варто зупинити свій вибір на дизайнах нігтів, які привертають увагу.

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Манікюр з ромашками – чуттєвий тренд літа 2021

Романтичну хвилю манікюру з ніжними квітами підхопили також знаменитості. Наприклад, співачки Дуа Ліпа та Кеті Пері опублікували світлини з трендовим нейл-дизайном. Зірки обмежилися лаконічними малюнками та стриманими кольорами.



Манікюр з ромашками / Фото з інстаграму Дуа Ліпи



Квітковий дизайн нігтів / Фото з інстаграму Кеті Пері

З ромашками чи маргаритками на нігтях можна безмежно експериментувати. Якщо ви прихильниця класичного стилю, то наслідуйте приклад селебріті – зробіть ставку на чуттєвість, виберіть спокійний візерунок і відтінок лаку. Аби витримати мінімалістичний стиль, нейл-майстри радять не малювати квіточки на кожному нігті, а лише точково зробити їх на одному пальці або наклеїти стильну наліпку.

Дівчатам, які не уявляють свого життя без б'юті-експериментів, підійдуть більш креативні ідеї. Покладіться на свою фантазію: пробуйте неонові відтінки, прикрасьте кольоровий френч ромашками або додайте блискіток.

Надихайтеся на створення манікюру з ромашками за допомогою ідей від зіркових майстрів. Зокрема, ви завжди можете доповнити дизайн індивідуальною родзинкою у вигляді неочікуваної форми нігтів, кольору основи під візерунок і таке інше.