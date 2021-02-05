Неочікувано просто: 51-річна Дженніфер Лопес відкрила секрет своєї молодості
Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес має неймовірно привабливий вигляд у свої 51. Зірка не соромиться показувати в інстаграмі своє обличчя без макіяжу та тіло без фотошопу. Проте багато прихильників вважають, що Джей Ло вдавалася до пластичної корекції зовнішності та ін’єкцій ботоксу.
Джерело:Viva
Нещодавно Дженніфер Лопес опублікувала на своїй інстаграм-сторінці чергову світлину, на якій добре помітно, що на обличчі зірки немає декоративної косметики. Проте дехто з підписників, яких у співачки 141 мільйон, звинуватили її у "надто ідеальній шкірі".
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Джей Ло справді у своєму віці вражає красою увесь світ, тому хейтери постійно намагаються довести, що знаменитість робила пластичні операції, уколи краси і підтяжки. Вона вже втомилася від цих звинувачень, і нарешті вирішила відкрити секрет своєї молодості.
Секрет молодості Дженніфер Лопес
Коли фанатка написала у коментарях до публікації Дженніфер Лопес, що після зняття макіяжу її обличчя має надто ідеальний вигляд, бо зірка начебто зловживає ботоксом у ділянці чола. Відома красуня спокійно відреагувала на такий коментар. Вона черговий раз повторила, що такого зовнішнього вигляду досягла завдяки правильному догляду, використанню косметики з власної б’юті-лінійки, але жодної "хімії" на її обличчі немає.
Це всього лише моє обличчя! Повторюю в 500-мільйонний раз, що я ніколи не робила ботокс чи будь-які інші ін’єкції, чи операції,
– наголосила співачка.
Дженніфер Лопес називає своїм секретом молодості дещо інше. Вона про це сміливо розповідає шанувальникам.
Секрет молодості: намагайтеся проводити свій час більш позитивно, з добром, піднімаючи настрій іншим. Це допоможе вам залишатися молодими і красивими. Посилаю вам свою любов,
– розповіла зірка про те, що допомагає їй мати привабливий вигляд у 51 рік.
Нещодавно Джей Ло дала інтерв’ю для видання People, в якому попросила своїх підписників та інших людей не звинувачувати її у брехні, адже щодо догляду за обличчям вона завжди казала правду. Виконавиця каже, що, якби вона і зробити пластичну операцію чи ін’єкцію краси, то б зізналася: "Так, ви праві".
Додатковою таємницею краси Дженніфер Лопес є й те, що вона намагається добре ставитися до інших людей.
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