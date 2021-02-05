Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес має неймовірно привабливий вигляд у свої 51. Зірка не соромиться показувати в інстаграмі своє обличчя без макіяжу та тіло без фотошопу. Проте багато прихильників вважають, що Джей Ло вдавалася до пластичної корекції зовнішності та ін’єкцій ботоксу.

Нещодавно Дженніфер Лопес опублікувала на своїй інстаграм-сторінці чергову світлину, на якій добре помітно, що на обличчі зірки немає декоративної косметики. Проте дехто з підписників, яких у співачки 141 мільйон, звинуватили її у "надто ідеальній шкірі".

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Джей Ло справді у своєму віці вражає красою увесь світ, тому хейтери постійно намагаються довести, що знаменитість робила пластичні операції, уколи краси і підтяжки. Вона вже втомилася від цих звинувачень, і нарешті вирішила відкрити секрет своєї молодості.

Секрет молодості Дженніфер Лопес

Коли фанатка написала у коментарях до публікації Дженніфер Лопес, що після зняття макіяжу її обличчя має надто ідеальний вигляд, бо зірка начебто зловживає ботоксом у ділянці чола. Відома красуня спокійно відреагувала на такий коментар. Вона черговий раз повторила, що такого зовнішнього вигляду досягла завдяки правильному догляду, використанню косметики з власної б’юті-лінійки, але жодної "хімії" на її обличчі немає.

Це всього лише моє обличчя! Повторюю в 500-мільйонний раз, що я ніколи не робила ботокс чи будь-які інші ін’єкції, чи операції,

– наголосила співачка.

Дженніфер Лопес називає своїм секретом молодості дещо інше. Вона про це сміливо розповідає шанувальникам.

Секрет молодості: намагайтеся проводити свій час більш позитивно, з добром, піднімаючи настрій іншим. Це допоможе вам залишатися молодими і красивими. Посилаю вам свою любов,

– розповіла зірка про те, що допомагає їй мати привабливий вигляд у 51 рік.

Нещодавно Джей Ло дала інтерв’ю для видання People, в якому попросила своїх підписників та інших людей не звинувачувати її у брехні, адже щодо догляду за обличчям вона завжди казала правду. Виконавиця каже, що, якби вона і зробити пластичну операцію чи ін’єкцію краси, то б зізналася: "Так, ви праві".

Додатковою таємницею краси Дженніфер Лопес є й те, що вона намагається добре ставитися до інших людей.