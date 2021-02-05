Американская певица и актриса Дженнифер Лопес имеет невероятно привлекательный вид в свои 51. Звезда не стесняется показывать в инстаграме свое лицо без макияжа и тело без фотошопа. Однако многие поклонники считают, что Джей Ло прибегала к пластической коррекции внешности и инъекциям ботокса.

Недавно Дженнифер Лопес опубликовала на своей инстаграм-странице очередную фотографию, на которой хорошо видно, что на лице звезды нет декоративной косметики. Однако некоторые из подписчиков, которых у певицы 141 миллион, обвинили ее в "слишком идеальной коже".

Читайте также: Французский макияж: 5 правил для естественной красоты от Жанны Дамас

Джей Ло действительно в своем возрасте поражает красотой весь мир, потому хейтеры постоянно пытаются доказать, что знаменитость делала пластические операции, уколы красоты и подтяжки. Она уже устала от этих обвинений, и наконец решила открыть секрет своей молодости.

Секрет молодости Дженнифер Лопес

Когда фанатка написала в комментариях к публикации Дженнифер Лопес, что после снятия макияжа ее лицо имеет слишком идеальный вид, потому что звезда якобы злоупотребляет ботоксом в области лба. Известная красавица спокойно отреагировала на такой комментарий. Она в очередной раз повторила, что такого внешнего вида достигла благодаря правильному уходу, использованию косметики из собственной бьюти-линейки, но ни одной "химии" на ее лице нет.

Это всего лишь мое лицо! Повторяю в 500-миллионный раз, что я никогда не делала ботокс или любые другие инъекции, или операции,

– отметила певица.

Дженнифер Лопес называет своим секретом молодости нечто иное. Она об этом смело рассказывает поклонникам.

Секрет молодости: старайтесь проводить свое время более позитивно, с добром, поднимая настроение другим. Это поможет вам оставаться молодыми и красивыми. Посылаю вам свою любовь,

– рассказала звезда о том, что помогает ей выглядеть привлекательно в 51 год.

Недавно Джей Ло дала интервью для издания People, в котором попросила своих подписчиков и других людей не обвинять ее во лжи, ведь в отношении ухода за лицом она всегда говорила правду. Исполнительница говорит, что если бы она и сделала пластическую операцию или инъекцию красоты, то призналась бы: "Да, вы правы".

Дополнительной тайной красоты Дженнифер Лопес является и то, что она пытается хорошо относиться к другим людям.