40-річна Кім Кардашян з'явилася на червоній доріжці Met Gala 2021 в образі total black: комбінезон, накидка і маска Balenciaga. Аби додати зовнішньому вигляду зірки драматичності Кріс Епплтон зробив їй дорогу укладку.

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Зачіска Кім Кардашян для Met Gala 2021 коштувала 10 000 доларів

Образ Кім Кардашян на балу Інституту костюма спричинив появу сотень мемів. Адже єдиною відкритою частиною тіла, яке вона заховала під чорним вбранням, знаменитості був кінський хвіст довжиною 190 сантиметрів. Майстер із волосся Кріс Епплтон, який також працює з Дуа Ліпою і Дженніфер Лопес, розсекретив у своєму інстаграмі ціну знакової зачіски.

Оскільки фани могли оцінили лише укладку Кім Кардашян, то вона вирішила не заощаджувати на ній. 10 тисяч доларів витратили на роботу команди і необхідні матеріали. За словами hair-стиліста, хвіст був на 30 сантиметрів довшим за ріст Кім – 157 сантиметрів.

Щодо процесу створення кінського хвоста, то Кріс Епплтон використовував накладне волосся, який випрямляв за допомогою спеціального спрею Color Wow Hair Dream Coat. Коли пасма висохли, то перукар розпилив по їхній поверхні лак для волосся від того ж бренду до самих коренів. Аби сформувати гладкий хвіст із волосся, Кріс скористався гребінцем Leandro Limited Scalp Care. Завершальним етапом став додатковий процес випрямляння праскою для волосся Leandro Limited і нанесення спрею для блиску локонів Color Wow.



Найдорожча укладка Кім Кардашян / Фото з інстаграму Маріо Дедіванович

Додамо, що під маскою, якою Кім приховувала своє обличчя на червоній доріжці Met Gala 2021, був повноцінний макіяж. Світлиною створеного б'юті-образу для представниці сім'ї Кардашян-Кендалл поділився на своїй інстаграм-сторінці візажист Маріо Дедіванович. Прихований мейк-ап був класичним для світської левиці: багато контурингу і легкий димчастий smokey eyes. Кім Кардашян показала макіяж, які не втратив свого першочергового вигляду, на афтерпаті, коли змінила маску на великі чорні окуляри.



Макіяж Кім Кардашян / Фото з інстаграму Маріо Дедіванович