"Голые" ногти стали популярными как среди мастеров маникюра, так и среди мировых селебрити. Интересно, что актуальность такого нейл-дизайна продиктована не только модными тенденциями. Здесь также дело в красоте и практичности. Стильный и минималистичный маникюр придает рукам ухоженный и аккуратный вид, уместную выразительность и подчеркивает природную привлекательность образа в целом.

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Обнаженные ногти с натуральным покрытием или сдержанным ярким акцентом являются универсальными – подойдут к любому наряду по случаю того или иного мероприятия. На коротких ногтях особенно красиво смотрится прозрачный лак.

Вместо этого длинные ногти следует дополнить стильным декором, чтобы избежать слишком скучного эффекта. Мастера маникюра советуют на нюдовой основе использовать изысканную графику, абстрактные узоры, аккуратное двойное обрамление, разнообразные варианты френча. Модных идей для вдохновения немало.

10 красивых и модный идей "голого" маникюра

На пути к максимальной естественности



Модный маникюр / Фото из инстаграма @harrietwestmoreland

Геометрия, которая привлекает внимание



Природный арт / Фото из инстаграма @betina_goldstein

Роскошный цвет жемчуга



Однотонное покрытие / Фото из инстаграма​ @harrietwestmoreland

Обертка для настоящего клада



Маникюр / фото из инстаграма​ @gelsbybry

Эффект конфетти



Нежный декор / Фото из инстаграма​ @charsgelnails_

Все шепчет о любви



Минималистичный дизайн / Фото из инстаграма @gelsbybry

Двойные серебряные полоски



Изящный маникюр / Фото из инстаграма @charsgelnails_

Минимализм – это стильно



Нежные акценты в нейл-дизайне / Фото из инстаграма @harrietwestmoreland

Следы морского дна



Оригинальная идея / Фото из инстаграма @betina_goldstein

Голографический френч



Ногти, которые завораживают / Фото из инстаграма @charsgelnails_