Нова реальність: які б’юті-тренди з’явилися в епоху пандемії

Світова пандемія COVID-19 вплинула на різні аспекти життя. Вона також не оминула індустрію краси. Тепер у б’юті-сфері з’явилися нові тренди, які стали основними в цю епоху та ще довго не втрачатимуть актуальності.

Джерело: Harper's Bazaar

Якщо 2020 на моду вплинув таким чином, що головною тенденцією року були комфортний одяг і взуття, то у сфері краси змінився догляд за шкірою, нігтями і не тільки. Більше про нові б’юті-тренди внаслідок пандемії читайте у нашому матеріалі.

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Які тренди в індустрії краси з’явилися в епоху пандемії

Зміни у догляді за шкірою

Найбільше за час пандемії змінилися принципи догляду за шкірою. Адже раніше у жінок була необмежена можливість відвідувати салони краси та робити процедури у професійних косметологів. Проте на період локдауну кожній красуні довелося навчитися робити живильні маски з інгредієнтів, які знаходили на кухні, вдома чи пробувати масаж обличчя, як на відеоуроках в ютубі. Внаслідок цього на ринку краси особливо затребуваними стали домашні засоби для догляду і такі гаджети, як фейс-масажери. Тепер люди намагаються зробити домашній догляд за шкірою не менш ефективним, ніж у салоні. Зокрема, попит зростає на продукти, які допомагають вилікувати "маскне" – шкірні захворювання, викликані постійним носінням захисної маски.



Домашній догляд / Фото з інстаграму Гейлі Бібер

Акценти в макіяжі інші

За останній рік декоративна косметика стала менш популярною. Особливо помади для губ. Сидячи вдома, у багатьох не було бажання робити макіяж. Проте заради зустрічей по відеозв’язку потреба мати красивий вигляд повернулася. Окрім цього, яскравим б’юті-трендом є акцент на очах і бровах. Адже, коли одну частину обличчя приховує маска, варто ефектніше виділити іншу. Відтак мейк-ап очей є чи не єдиним способом для самовираження за допомогою декоративної косметики.



Макіяж очей / Фото з інстаграму Дженніфер Лопес

Здоров’я нігтів

Відсутність гель-лаку на нігтях протягом року помітно вплинула на їхній стан. Майстри манікюру зазначають, що багато жінок відмовилися від покриття взагалі, бо їм подобаються свої здорові і натуральні нігті. Проте ще однією популярною тенденцією в епоху пандемії є створення манікюру в домашніх умовах своїми руками. Але нейл-майстри прогнозують коротко тривалість цьому тренду. Адже після закінчення локдауну жінки захочуть яскравих акцентів на нігтях, дизайну, який не могли відтворити самостійно, та засумують за довжиною і стильною формою нігтьової пластини.