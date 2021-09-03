Новенькі: 5 трендів у макіяжі, які будуть популярними восени 2021

Провідні візажисти не припиняють дивувати новими осінніми трендами в мейк-апі. Окрім блиску на шкірі, вологих губ та рожевих тіней, у тренді також будуть довгі натуральні вії, товсті стрілки і темні помади, які привертають увагу.

Коли починається осінній сезон, то з'являються нові б'юті-тенденції й експериментувати з макіяжем стає цікавіше. Отже неонові підводки та ягідні блиски для губ залишіть на наступні сезони, а для осені 2021 приготуйте чорні лайнери і бордові помади.

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Модні тренди у макіяжі на осінь 2021

Довжелезні натуральні вії

Накладні вії стали антитрендом. Проте тепер у моді густі й довгі, але натуральні вії. Для цього вам необхідно знайти правильну туш, яка додасть вашому погляду виразності, а віям – довжини й інтенсивності кольору. Аби досягти такого ефекту, віддавайте перевагу чорній туші, нашаровуйте її 2 – 3 рази, промальовуючи вії від кутика до краю ока. В трендовому макіяжі очей слід малювати верхні та нижні вії. Візуально додати довжини віям також можна за допомогою світлих тіней: чорні вії на тлі світлої повіки виглядатимуть довшими.



Ефектний вигляд вій / Фото з інстаграму К'яри Ферраньї

Багато підводки

В осінньому сезоні цього року вам знадобиться чимало чорної підводки для очей, якщо хочете створювати модні мейк-апи. На піку популярності будуть стрілки у стилі Белли Хадід, які передбачають промальовування простору між віями на верхніх і нижніх повіках. Щоб зберегти акцент на звабливому погляді, для макіяжу губ користуйтеся світлими відтінками.



Звабливий мейк-ап / Фото з інстаграму Белли Хадід

Яскраві губи

Глибокі відтінки помад ідеально підійдуть для осіннього макіяжу. В цьому сезоні актуальним буде тренд на яскраві червоні та бордові губи. Візажисти радять не забувати, що мейк-ап з інтенсивним кольором на губах візуально додає вашому обличчю кілька зайвих років. У такому випадку спробуйте міксувати б'юті-образ із невимушеним одягом.



Модний колір губ / Фото з інстаграму Патріка Та

Котячі стрілки

Восени на піку популярності буде легендарний макіяж у стилі Мерилін Монро й Одрі Хепберн. Ви можете самостійно обрати, що вам більше до вподоби: акуратні чорні стрілки в кутиках очей чи масивні стрілки ледь не на всю верхню повіку.



Тренд на виразні стрілки / Фото з інстаграму Патріка Та

Сяйлива шкіри

Ще один тренд, який вже декілька сезонів не втрачає актуальності. Що може бути більш звабливим, ніж натуральний сяйливий вигляд шкіри? Якщо ви не прихильниця декоративної косметико, то довіртеся правильним засобам для догляду за шкірою, які також чудово можуть впоратися зі завданням. Проте, щоб отримати більш ефектний результат, додайте трішки тонального засобу без матового фінішу, який володіє зволожувальними властивостями, потім нанесіть хайлайтер на відповідні ділянки. Завершити макіяж варто напівпрозорим блиском для губ.



Шкіра з ефектом сяйва / Фото з інстаграму Патріка Та