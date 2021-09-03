Новенькие: 5 трендов в макияже, которые будут популярными осенью 2021

Ведущие визажисты не прекращают удивлять новыми осенними трендами в мейк-апе. Кроме блеска на коже, влажных губ и розовых теней, в тренде также будут длинные натуральные ресницы, толстые стрелки и темные помады, которые привлекают внимание.

Когда начинается осенний сезон, то появляются новые бьюти-тенденции и экспериментировать с макияжем становится интереснее. Итак, неоновые подводки и ягодные блески для губ оставьте на следующие сезоны, а для осени 2021 приготовьте черные лайнеры и бордовые помады.

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Модные тренды в макияже на осень 2021

Длинные натуральные ресницы

Накладные ресницы стали антитрендом. Однако теперь в моде густые и длинные, но натуральные ресницы. Для этого вам необходимо найти правильную тушь, которая придаст вашему взгляду выразительность, а ресницам – длины и интенсивности цвета. Чтобы добиться такого эффекта, отдавайте предпочтение черной туши, нашаровывайте ее 2 – 3 раза, прокрашивая ресницы от уголка к краю глаза. В трендовом макияже глаз следует рисовать верхние и нижние ресницы. Визуально добавить длины ресницам также можно с помощью светлых теней: черные ресницы на фоне светлого века будут выглядеть длиннее.



Эффектный вид ресниц / Фото из инстаграма Кьяры Ферраньи

Много подводки

В осеннем сезоне этого года вам понадобится много черной подводки для глаз, если хотите создавать модные мейк-апы. На пике популярности будут стрелки в стиле Беллы Хадид, предполагающие прорисовку пространства между ресницами на верхних и нижних веках. Чтобы сохранить акцент на соблазнительном взгляде, для макияжа губ пользуйтесь светлыми оттенками.



Обольстительный мейк-ап / Фото из инстаграма Беллы Хадид

Яркие губы

Глубокие оттенки помад идеально подойдут для осеннего макияжа. В этом сезоне актуальным будет тренд на яркие красные и бордовые губы. Визажисты советуют не забывать, что мейк-ап с интенсивным цветом на губах визуально придает вашему лицу несколько лишних лет. В таком случае попробуйте миксовать бьюти-образ с непринужденной одеждой.



Модный цвет губ / Фото из инстаграма Патрика Та

Кошачьи стрелки

Осенью на пике популярности будет легендарный макияж в стиле Мэрилин Монро и Одри Хепберн. Вы можете самостоятельно выбрать, что вам больше нравится: аккуратные черные стрелки в углах глаз или массивные стрелки чуть ли не на все верхнее веко.



Тренд на выразительные стрелки / Фото из инстаграма Патрика Та

Сияющая кожа

Еще один тренд, который уже несколько сезонов не теряет актуальности. Что может быть более соблазнительным, чем естественный сияющий вид кожи? Если вы не поклонница декоративной косметики, то доверьтесь правильным средствам по уходу за кожей, которые также прекрасно могут справиться с задачей. Однако, чтобы получить более эффектный результат, добавьте немного тонального средства без матового финиша, который обладает увлажняющими свойствами, затем нанесите хайлайтер на соответствующие участки. Завершить макияж стоит полупрозрачным блеском для губ.



Кожа с эффектом сияния / Фото из инстаграма Патрика Та