У наступному році модними залишаться як яскраві, так і мінімалістичні покриття. Якщо ви думаєте, яким кольором покрити нігті, то надихайтеся стильною добіркою ідей.

До слова Модний мінімалізм: 5 ідей манікюру на зиму 2022

Головні кольори манікюру в 2022 році

Сонячні відтінки

Інститут кольору Pantone підтверджує, що у 2022 трендовими будуть кольори, які символізують радість і щастя. Найкраще тенденції відповідають сонячні відтінки. Тому найбільш актуальними будуть всі варіації теплого жовтого аж до помаранчевого, а також – золотий, бронзовий та бурштиновий кольори. Стильний нейл-дизайн підійде і для зимових буднів.



Модні відтінки в манікюрі 2022 / Фото з інстаграму @betina_goldstein



Модні відтінки в манікюрі 2022 / Фото з інстаграму @amyle.nails

Синій для настрою

Якщо минулого року несподіваною популярністю в індустрії краси вражав зелений колір Bottega, то, за словами фешн-експертів, у 2022 його замінить синій. Особливу увагу варто звернути на відтінки електрик і кобальтовий.



Модні відтінки в манікюрі 2022 / Фото з інстаграму @betina_goldstein



Модні відтінки в манікюрі 2022 / Фото з інстаграму @harrietwestmoreland

Природне покриття

Місце максималістського нейл-арту, який полюбився трендсеттерам у 2021, цього року посядуть універсальні прозорі глянцеві лаки, які імітують натуральний колір нігтів. Аби створити акуратний і модний манікюр, необхідно зберігати кутикулу чистою, шкіру – доглянутою, а нігтьову пластину покривати тонким шаром прозорого тілесного лаку, який імітуватиме відтінок шкіри.



Модні відтінки в манікюрі 2022 / Фото з інстаграму @harrietwestmoreland



Модні відтінки в манікюрі 2022 / Фото з інстаграму @harrietwestmoreland

Блиск повсюди

Після зимових свят не варто викидати ласки з блискітками, адже саме блискуче покриття нігтів буде однією з головних тенденцій у 2022 році. Блискучі, мерехтливі та металеві акценти можна носити цілий рік різними способами, залежно від того, наскільки витонченими чи сміливими ви хочете бути.



Модні відтінки в манікюрі 2022 / Фото з інстаграму @overglowedit