Таким образом она вызвала ностальгию по этому бьюти-тренду, что снова в моде. По этому случаю стоит вспомнить, какой мейкап делали популярные звезды с нюдовой помадой еще в конце ХХ века.

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Как знаменитости носили нюдовые помады в 1990-х

Своим кадром в социальной сети Виктория Бекхэм не только привлекла внимание к новой коллекции косметики Victoria Beckham Beauty, но и напомнила о любимом бьюти-трюке Posh Spice. В 1990-х нюдовую помаду носили как обычные женщины, так и селебрити.



Виктория Бекхэм с нюдовой помадой / Фото из инстаграма

В то время помада естественного оттенка была на пике популярности. Хит позволял женщинам выбирать между глянцевыми, матовыми и блестящими фактурами. Наиболее трендовыми были оттенки, приближенные к коричневой гамме, что смогли бы идеально дополнить повседневный макияж.

Среди известных красавиц, которым полюбилась нюдовая помада, не только Виктория Бекхэм, но и Анджелина Джоли, Дрю Бэрримор, Уитни Хьюстон и другие. Их бьюти-образы вдохновляют повторить похожий модный макияж.



Макияж с нюдовой помадой на Уитни Хьюстон / Фото Pinterest



Элизабет Херли носила нюдовую помаду / Фото Pinterest



Невероятный макияж Анджелины Джоли в 1990-х / Фото Pinterest



Aaliyah с нюдовой помадой / Фото Pinterest



Нюдовая помада на Кристи Тарлингтон, Наоми Кэмпбелл и Кейт Мосс / Фото Pinterest



Мэрайя Кэри выбирала нюдовую помаду/ Фото Pinterest



Мадонна с нюдовыми губами / Ф ото Pinterest



Красивый мейкап Хелли Берри / Фото Pinterest



Счастливая Дрю Бэрримор с нюдовой помадой / Фото Pinterest



Нюдовая помада украшает губы Дженнифер Лопес / Фото Pinterest