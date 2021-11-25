Якщо ви хочете йти в ногу з модними тенденціями, то варто дізнатися, які стрижки будуть трендовими в 2022. Деякі зачіски з минулого сезону залишаться, інші отримають нове дихання, а всі решта – будуть максимально сучасними.

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7 стрижок, які будуть в топі трендів 2022

Багатошарові

Акцент можна зробити як на довгому, так і на короткому волоссі. Модна багатошарова стрижка матиме ефектний вигляд навіть без укладки. Вона особливо підійде власницям тонких пасм, візуально надаючи їм об’єму і кокетливого стилю.



Багатошарова стрижка / Фото з інстаграму @hirohair

Чубчики

У наступному році чубчики справді керуватимуть індустрією краси. Модниці доповнюватимуть ними кожну другу зачіску. Вибирайте серед прямих, косих, асиметричних, рваних, градуйованих, "шторок".



Чубчик доповнює будь-яку стрижку / Фото з інстаграму @zendaya​

Піксі

Стрижка стала вічною класикою і не втрачає своєї актуальності вже протягом багатьох років, 2022 не буде винятком. Аби створити неймовірно сексуальний і стильний образ, достатньо поєднати коротке волосся на потилиці і по боках із подовженими пасмами на маківці. Перевагою піксі є те, що вона личить усім жінкам будь-якого віку.



Піксі – це завжди стильно / Фото з інстаграму @ellie_gonsalves​

Каре зі закрученими кінцями

За допомогою каре можна красиво оновити імідж. В наступному році повертається hair-тренд з епохи старого Голлівуду – каре з плавними вигнутими кінцями. Щоб повторити модну зачіску, використовуйте праску для волосся і закручуйте нею кінця пасма у бік обличчя.



Елегантна стрижка / Фото з інстаграму @lucyhale

Гострий зріз

Гострий зріз легко зробити як на каре, так і на іншій стрижці. Проте, щоб зберегти ефект "гостроти скла" доведеться регулярно відвідувати свого перукаря.



Сміливе рішення для стрижки / Фото з інстаграму @hirohair​

Довге волосся

Головним трендом наступного року буде натуральна краса. Довге волосся з м'якими хвилями і природними вигинами, які нагадують інфантильність 70-х, чудово підкреслять переваги вашої зовнішності.



Стрижка для прихильниць натурального стилю / Фото з інстаграму @ckaedingcolor

Короткі кучері

Природні кучері ще в 2021 отримали неабияку популярність. У наступному році в топі трендів будуть короткі кучеряві стрижки. Аби шевелюра мала більш розкішний вигляд, стилісти пропонують додати стрижці багатошаровості або навіть доповнити її грайливим чубчиком.



Кучері ще довго будуть в моді / Фото з інстаграму @alecia_morais