Новое – хорошо забытое старое. Тренды в прическах будущей зимы понравятся тем, кто ностальгирует по популярным бьюти-решениям из ушедшей эпохи.

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Главные hair-тренды зимы 2021 – 2022

Начинайте с объема

Наиболее популярным hair-трендом будет объем и даже начес волос. Чтобы повторить модную прическу, вам понадобится немало лака для фиксации. Вдохновляйтесь фирменными блестящими, роскошными и объемными у корней прядями Дженнифер Лопес и Тины Кунаки.



Ретроприческа от Тины Кунаки / Фото из инстаграма модели

Свободные пряди

Красавицы, которым сейчас около 30 лет, должны помнить школьные эксперименты с укладкой. Выпущенные у лица накрученные локоны или гладкие пряди в сочетании с хвостиком или пучком будут снова в моде.



Стиль укладок Хейли Бибер / Фото из инстаграма модели

Плотные кудри

Обладательницам кудрявых волос повезло, а всем остальным стоит вместо выпрямления шевелюры начинать создавать упругие кудри, которые будут на пике популярности этой зимой. Первым делом выберите качественный текстурированный спрей и хороший несмываемый уход, чтобы придать локонам более здоровый и выразительный вид.



Модные кудри / Фото из инстаграма @lacyredway

Сияние и гладкость

Тренд liquid hair (или редкие волосы) стал особенно популярным в соцсетях. Трендсеттеры Ким Кардашян и Наоми Кэмпбелл уже продемонстрировали на себе культовую прическу в виде красивых сияющих, гладких и ухоженных прядей. Зеркального блеска на волосах можно достичь с помощью ламелярной воды и специального масла.



Идеально гладкие и блестящие волосы / Фото из инстаграма Ким Кардашян

Платиновый "блонд"

Наиболее трендовым оттенком волос зимой 2021 – 2022 будет платиновый "блонд", который является очень привередливым в уходе. Поэтому новоиспеченным блондинкам понадобится регулярно освежать цвет в салоне и использовать шампуни, которые способны устранять желтизну.