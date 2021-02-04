Особенная история красной помады: 18 интересных фактов и цитат от мировых красавиц всех времен
Красная помада является частью истории индустрии красоты, как в фэшн-сфере – это маленькое черное платье или туфли на шпильке. Поэтому стоит узнать интересные факты о культовом цвете помады для губ и вспомнить слова, которые про элемент декоративной косметики говорили мировые красавицы.
Источник: Cosmopolitan
В 2021 трендовыми будут винные оттенки помады с холодным подтоном и эффект зацелованных губ. Это означает, что культовая красная помада уже несколько десятков лет остается в моде и не собирается из нее выходить.
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Что нужно знать о красной помаде
- Интересным фактом об оттенках красной помады является то, что они на самом деле проявляются лишь на губах. То есть, тестирование средства на тыльной стороне ладони не имеет смысла.
- Красным цветом губы начали красить еще в Древнем Вавилоне. В ту эпоху для макияжа губ использовали порошок из цветных камешков, в составе которых были йод и бром. Зато сама Клеопатра использовала пыльцу насекомых винного оттенка.
- Когда в Англии была инквизиция, то парламент принял закон, что женщин с накрашенными губами нужно считать ведьмами.
- По случаю коронации Елизаветы II создали индивидуальную красную помаду, которая подойдет к ее платью. Оттенок с голубым подтоном получил название The Balmoral Lipstick.
- 75% женщин отмечают, что помада является главной составляющей их макияжа.
- Первый президент Америки Джордж Вашингтон был сторонником разнообразных бьюти-трюков: он не только пудрил свой парик, но и красил губы.
- Женщина, которая красит губы, съедает 4,5 килограммов помады за свою жизнь.
- Мэрилин Монро всегда наносила помаду 5 слоями. Она пользовалась Rouge Diabolique Guerlain, которая теперь называется Kiss Kiss № 522.
- Самое дорогое средство для макияжа губ стоит 62 000 долларов. А именно: помада Kiss Kiss Gold and Diamonds марки Guerlain. Ее изготавливают индивидуально в тюбике из 18-каратного золота, который украшен бриллиантами и рубинами.
По данным косметических магазинов Superdrug, их покупатели считают культовым трендом красногорячие губы, а уже после них smoky eyes. Также помада признана элементом декоративной косметики, которую чаще всего покупают в мире. Также интересно и то, что яркие оттенки помады интенсивнее исчезают из магазинов в пасмурные дни. Даже во времена Великой Депрессии в 30-х женщины таким образом улучшали себе настроение.
Цитаты мировых красавиц о красной помаде
Рената Литвинова: "Когда нет денег, самый элегантный и экономный образ – черная приталенная юбка, водолазка и высокие шпильки. Плюс чистые волосы, белая кожа, сияющие глаза и бордовые губы".
Гвинет Пэлтроу: "Красота для меня – это чувствовать себя комфортно в своей коже. Ну или носить убойную красную помаду".
Гвен Стефани: "Моему мужу очень нравится пунцовый цвет на губах. Я предана этому оттенку, чтобы мой любимый был верен мне".
Элизабет Тейлор: "Выпей немного, ярко нарисуй губы и соберись".
Шарлиз Терон: "Я так рада, что помады снова вернулись в моду! Ни один блеск не будет иметь такой шикарный вид, как красная помада".
Эвелина Хромченко: "Если женщина хочет выглядеть недоступной, но привлекать внимание, ей достаточно просто подчеркнуть губы красногорячей помадой. Все заметят, но будут бояться подойти".
Кристина Агилера: "Не знаю почему, но с яркими губами мне как-то приятнее. Наверное, это уже своеобразная зависимость".
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