Красная помада является частью истории индустрии красоты, как в фэшн-сфере – это маленькое черное платье или туфли на шпильке. Поэтому стоит узнать интересные факты о культовом цвете помады для губ и вспомнить слова, которые про элемент декоративной косметики говорили мировые красавицы.

Источник: Cosmopolitan

В 2021 трендовыми будут винные оттенки помады с холодным подтоном и эффект зацелованных губ. Это означает, что культовая красная помада уже несколько десятков лет остается в моде и не собирается из нее выходить.

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Что нужно знать о красной помаде

Интересным фактом об оттенках красной помады является то, что они на самом деле проявляются лишь на губах. То есть, тестирование средства на тыльной стороне ладони не имеет смысла.

Красным цветом губы начали красить еще в Древнем Вавилоне. В ту эпоху для макияжа губ использовали порошок из цветных камешков, в составе которых были йод и бром. Зато сама Клеопатра использовала пыльцу насекомых винного оттенка.

Когда в Англии была инквизиция, то парламент принял закон, что женщин с накрашенными губами нужно считать ведьмами.

По случаю коронации Елизаветы II создали индивидуальную красную помаду, которая подойдет к ее платью. Оттенок с голубым подтоном получил название The Balmoral Lipstick.

75% женщин отмечают, что помада является главной составляющей их макияжа.

Первый президент Америки Джордж Вашингтон был сторонником разнообразных бьюти-трюков: он не только пудрил свой парик, но и красил губы.

Женщина, которая красит губы, съедает 4,5 килограммов помады за свою жизнь.

Мэрилин Монро всегда наносила помаду 5 слоями. Она пользовалась Rouge Diabolique Guerlain, которая теперь называется Kiss Kiss № 522.

Самое дорогое средство для макияжа губ стоит 62 000 долларов. А именно: помада Kiss Kiss Gold and Diamonds марки Guerlain. Ее изготавливают индивидуально в тюбике из 18-каратного золота, который украшен бриллиантами и рубинами.

По данным косметических магазинов Superdrug, их покупатели считают культовым трендом красногорячие губы, а уже после них smoky eyes. Также помада признана элементом декоративной косметики, которую чаще всего покупают в мире. Также интересно и то, что яркие оттенки помады интенсивнее исчезают из магазинов в пасмурные дни. Даже во времена Великой Депрессии в 30-х женщины таким образом улучшали себе настроение.

Цитаты мировых красавиц о красной помаде

Рената Литвинова: "Когда нет денег, самый элегантный и экономный образ – черная приталенная юбка, водолазка и высокие шпильки. Плюс чистые волосы, белая кожа, сияющие глаза и бордовые губы".

Гвинет Пэлтроу: "Красота для меня – это чувствовать себя комфортно в своей коже. Ну или носить убойную красную помаду".

Гвен Стефани: "Моему мужу очень нравится пунцовый цвет на губах. Я предана этому оттенку, чтобы мой любимый был верен мне".

Элизабет Тейлор: "Выпей немного, ярко нарисуй губы и соберись".

Шарлиз Терон: "Я так рада, что помады снова вернулись в моду! Ни один блеск не будет иметь такой шикарный вид, как красная помада".

Эвелина Хромченко: "Если женщина хочет выглядеть недоступной, но привлекать внимание, ей достаточно просто подчеркнуть губы красногорячей помадой. Все заметят, но будут бояться подойти".

Кристина Агилера: "Не знаю почему, но с яркими губами мне как-то приятнее. Наверное, это уже своеобразная зависимость".