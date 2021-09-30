Б'юті-образ Cardi B створювала таким, аби він гармоніював з її оригінальним вбранням. Співачка для Тижня моди в Парижі вибрала червону довгу сукню з блискітками і коштовним камінням, рукавички і велику оксамитову накидку, як виглядає як великий головний убір з пір'ями.

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Cardi B наліпила на брови самоцвіти і зробила пірсинг

Зіркова візажистка Еріка Ла Перл працювала над макіяжем Cardi B. Для мейк-апу вона використовувала косметику б'юті-бренда Pat McGrath. Майстриня макіяжу зробила ідеальний тон шкіри на обличчі реперки, вдалася до контурингу, намалювала губи нюдовим блиском.

Щодо гламурного макіяжу очей Cardi B, то Еріка Ла Перл зробила smokey eyes матовими тінями і підкреслила погляд чорним олівцем, зокрема промалювала лінії росту нижніх повік. Аби очі візуально мали більш виразний погляд, візажистка наклеїла довгі та чорні штучні вії на верхні повіки.

Родзинкою мейк-апу стали брови, заліплені рубіново-червоними самоцвітами, щоб відповідати коштовностям на ліфі сукні. Диско-брови були трендовими цього року, а Cardi B запропонувала ще оригінальнішу інтерпретацію тенденції. Окрім нестандартного оформлення брів, реперка доповнила б’юті-образ справжнім або дуже реалістично підробленим пірсингом – ліва брова зірки пронизана срібним кільцем. Нагадаємо, що в минулому Cardi B полюбляла пірсингу, тому вона легко могла наважитися і на цей.

Над зачіскою для Паризького тижня моди для Cardi B чаклував hair-стиліст JStayReady. Перш ніж працювати із волоссям, майстер надав йому білизняно-світлого відтінку, а потім сформував пасма у високу фактурну зачіску із драматичними чіткими хвилями. Така укладка додала класичного елементу в образ американської реперки, чим збалансувала все.



Епатажна Cardi B / Фото з інстаграму реперки



Б'юті-образ Cardi B для показу Thierry Mugler: Couturissime / Фото з інстаграму Еріки Ла Перл



Неймовірно сміливе і модне оформлення брів / Фото Getty Images

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