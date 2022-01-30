Пір'я на очах і чубчики: найкращі б'юті-образи на шоу Valentino Couture весна – літо 2022

Тиждень моди весна – літо 2022 вразив показом Valentino Haute Couture. На шоу можна було спостерігати за креативними макіяжами і модними зачісками моделей різного віку, статури й кольору шкіри.

Серед б'юті-образів на показі Valentino Couture весна – літо 2022 варто відзначити акцент на сивині. Дефіле також запам’ятається усім фантастичним кастингом.

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Б'юті-образи на шоу Valentino Couture весна – літо 2022

Креативний директор італійського дому Valentino П'єрпаоло Піччолі вирішив вивести на подіум чоловіків і жінок – моделей, які втілюють різні форми, розміри, вік і національності. Серед них – Адут Акеч, Маріякарла Босконо, плюс-сайз моделі Девін Гарсія та Ангір Амол. Особливої уваги заслуговують сивоволосі представники індустрії моди і краси – Крістен Макменамі та Ганнелор Кнатс.

П'єрпаоло Піччолі співпрацював із легендарною візажисткою Пет Макграт. Вони зробили ставку на складні б'юті-образи. Очі деяких моделей були декоровані чорним пір'ям, щоб заримувати з пір'яними деталями колекції. Оксамитна шкіра моделей з легким сяянням, губи темні й готичні – насиченого ягідного відтінку.

Щодо зачісок, то над їхнім створенням працював Гвідо Палау. Професійний майстер подбав, щоб волосся моделей мало різноманітний вигляд, як і кастинг. Hair-стиліст виділяв чубчики, центральні проділи, пасма тощо. Всіх здивувала модель Френ Саммерс, що з'явилася в новому образі, з короткою стрижкою піксі замість своїх русявих кучерів. "Не думаю, що ідея намагатися бути подібним на вигляд до когось іншого – хороша", – прокоментував Піччолі. У цьому й полягала мета показу Valentino Haute Couture весна-літо 2022 – походити тільки на себе.

Найкращі б'юті-образи на шоу Valentino Couture весна – літо 2022 / Фото з інстаграму бренда