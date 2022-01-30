Перья на глазах и челки: лучшие бьюти-образы на шоу Valentino Couture весна – лето 2022

Неделя моды весна – лето 2022 впечатлила показом Valentino Haute Couture. На шоу можно было наблюдать за креативными макияжами и модными прическами моделей разного возраста, телосложения и цвета кожи.

Среди бьюти-образов на показе Valentino Couture весна – лето 2022 стоит отметить акцент на седине. Дефиле также запомнится всем фантастическим кастингом.

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Бьюти-образы на шоу Valentino Couture весна – лето 2022

Креативный директор итальянского дома Valentino Пьерпаоло Пиччоли решил вывести на подиум мужчин и женщин – моделей, которые воплощают разные формы, размеры, возраст и национальности. Среди них – Адут Акеч, Мариякарла Босконо, плюс-сайз модели Девин Гарсия и Ангир Амол. Особого внимания заслуживают седоволосые представители индустрии моды и красоты – Кристен Макменами и Ханнелор Кнатс.

Пьерпаоло Пиччоли сотрудничал с легендарным визажистом Пэт Макграт. Они сделали ставку на сложные бьюти-образы. Глаза некоторых моделей были декорированы черными перьями, чтобы зарифмовать с перьевыми деталями коллекции. Бархатная кожа моделей с легким сиянием, губы темные и готические – насыщенного ягодного оттенка.

Что касается причесок, то над их созданием работал Гвидо Палау. Профессиональный мастер позаботился, чтобы волосы моделей имели разнообразный вид, как и кастинг. Hair-стилист выделял челки, центральные проборы, пряди и тому подобное. Всех удивила модель Фрэн Саммерс, которая появилась в новом образе с короткой стрижкой пикси вместо своих русых кудрей. "Не думаю, что идея пытаться быть похожим на вид на кого-то другого – хорошая", – прокомментировал Пиччоли. В этом и заключалась цель показа Valentino Haute Couture весна – лето 2022 – походить только на себя.

Лучшие бьюти-образы на шоу Valentino Couture весна – лето 2022 / Фото из инстаграма бренда