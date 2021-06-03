Особливість нової помади від Dior у новій формулі: вона на 97 відсотків натуральна – створена з інгредієнтів природного похолдження, а також обіцяє стійкість кольору протягом 6 годин і 24 годин ефективного зволоження. Кім Джісу і помаду згаданого бренда можна буде побачити у новому випуску Harper's Bazaar Korea.

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Кім Джісу – нова амбасадорка Dior

Про те, що Кім Джісу стала амбасадоркою модного Дому Dior повідомили на офіційній інстаграм-сторінці бренда. Представники опублікували світлину дівчини, на якій вона демонструє б'юті-новинку – Dior Lip Glow у новому відтінку Seoul Scarlet 025 для створення культового макіяжу. Також креативний та іміджевий директор з питань макіяжу Dior Пітер Філіпс розробив ще 2 нових відтінки культового блиску: Cherry 015 і Universal Clear 000. Ціна на засоби для мейк-апу губ коливається від 37 до 44 доларів.

На фото Jisoo позує з модною укладкою у стилі "ефект мокрого волосся", з ідеально сяйливою шкірою, акуратно зачесаними бровами, ледь помітними стрілками на повіках і тушшю на віях, а макіяж губ для моделі зробити за допомогою Dior Lip Glow Seoul Scarlet 025. Для манікюру амбасадорка Dior обрала ніжне рожеве покриття.

За 1 годину публікація з Jisoo косметичною новинкою Dior зібрала майже 16 тисяч вподобань і понад 700 коментарів. Прихильники бренда позитивно відреагували на нову амбасадорку. У коментарях вони здебільшого залишали емоджі у вигляді сердечок.

Реакція шанувальників Dior

"Вона дуже мила";

"Найбільш прекрасна людина";

"Ідеально";

"Я вже купую Dior Lip Glow Seoul Scarlet 025";

"Наша королева".

Нагадаємо, що раніше Кім Джісу вже представляла колекції одягу французького Дому моди Christian Dior.