Особенность новой помады от Dior в новой формуле: она на 97 процентов натуральная – создана из ингредиентов природного похолдження, а также обещает стойкость цвета на протяжении 6 часов и 24 часов эффективного увлажнения. Ким Джису и помаду упомянутого бренда можно будет увидеть в новом выпуске Harper's Bazaar Korea.

Вам будет интересно Можно цеплять на одежду: Fenty Beauty представили новый практичный блеск для губ

Ким Джису – новая амбасадорка Dior

О том, что Ким Джису стала амбасадоркой модного Дома Dior сообщили на официальной инстаграм-странице бренда. Представители опубликовали фотографию девушки, на которой она демонстрирует бьюти-новинку – Dior Lip Glow в новом оттенке Seoul Scarlet 025 для создания культового макияжа. Также креативный и имиджевый директор по макияжу Dior Питер Филипс разработал еще 2 новых оттенка культового блеска: Cherry 015 и Universal Clear 000. Цена на средства для мейкапа губ колеблется от 37 до 44 долларов.

На фото Jisoo позирует с модной укладкой в ​​стиле "эффект мокрых волос", с идеально сияющей кожей, аккуратно зачесанными бровями, едва заметными стрелками на веках и тушью на ресницах, а макияж губ для модели сделали с помощью Dior Lip Glow Seoul Scarlet 025. Для маникюра амбасадорка Dior выбрала нежное розовое покрытие.

За 1 час публикация с Jisoo и косметической новинкой Dior собрала почти 16 тысяч лайков и более 700 комментариев. Поклонники бренда положительно отреагировали на новую амбасадорку. В комментариях они в основном оставляли емоджи в виде сердечек.

Реакция поклонников Dior

"Она очень милая";

"Самый прекрасный человек";

"Идеально";

"Я уже покупаю Dior Lip Glow Seoul Scarlet 025";

"Наша королева".

Напомним, что ранее Ким Джису уже представляла коллекции одежды французского Дома моды Christian Dior.