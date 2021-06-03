Особенность новой помады от Dior в новой формуле: она на 97 процентов натуральная – создана из ингредиентов природного похолдження, а также обещает стойкость цвета на протяжении 6 часов и 24 часов эффективного увлажнения. Ким Джису и помаду упомянутого бренда можно будет увидеть в новом выпуске Harper's Bazaar Korea.
Вам будет интересно Можно цеплять на одежду: Fenty Beauty представили новый практичный блеск для губ
Ким Джису – новая амбасадорка Dior
О том, что Ким Джису стала амбасадоркой модного Дома Dior сообщили на официальной инстаграм-странице бренда. Представители опубликовали фотографию девушки, на которой она демонстрирует бьюти-новинку – Dior Lip Glow в новом оттенке Seoul Scarlet 025 для создания культового макияжа. Также креативный и имиджевый директор по макияжу Dior Питер Филипс разработал еще 2 новых оттенка культового блеска: Cherry 015 и Universal Clear 000. Цена на средства для мейкапа губ колеблется от 37 до 44 долларов.
На фото Jisoo позирует с модной укладкой в стиле "эффект мокрых волос", с идеально сияющей кожей, аккуратно зачесанными бровями, едва заметными стрелками на веках и тушью на ресницах, а макияж губ для модели сделали с помощью Dior Lip Glow Seoul Scarlet 025. Для маникюра амбасадорка Dior выбрала нежное розовое покрытие.
За 1 час публикация с Jisoo и косметической новинкой Dior собрала почти 16 тысяч лайков и более 700 комментариев. Поклонники бренда положительно отреагировали на новую амбасадорку. В комментариях они в основном оставляли емоджи в виде сердечек.
Реакция поклонников Dior
- "Она очень милая";
- "Самый прекрасный человек";
- "Идеально";
- "Я уже покупаю Dior Lip Glow Seoul Scarlet 025";
- "Наша королева".
Напомним, что ранее Ким Джису уже представляла коллекции одежды французского Дома моды Christian Dior.