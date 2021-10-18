Повышенная чувствительность может быть у любого типа кожи. Дерматологи убеждены, что обычно это не из-за генетической наследственности. Чувствительность дермы может быть временной, ее вызывают стресс, неправильный уход, новый крем или погодные условия.

Полезно знать Нежная, гладкая, молодая: 9 секретов идеальной кожи 52-летней Дженнифер Лопес

Также кожа становится чувствительной из-за тонкого рогового слоя эпидермиса и нарушения защитного барьера. Чтобы вас не беспокоила чрезмерная чувствительность дермы, избегайте следующих ошибок в ежедневной бьюти-рутине.

4 фатальные ошибки в уходе за чувствительной кожей

Неправильное умывание

Тем, у кого очень чувствительная кожа, нельзя умываться слишком теплой водой. Также им больше вредит водопроводная вода. Старайтесь избегать этих раздражающих факторов. Используйте максимально деликатные косметические средства для умывания: мягкие гели, молочко или легкую пенку. Применять мыло не стоит, потому что оно сушит и ухудшает состояние дермы.

Агрессивные средства для ухода, которые содержат спирт

Уходовые продукты с содержанием спирта следует исключить из своей бьюти-рутины. Обычно это бывают скрабы и лосьоны. Что касается химических пилингов и кислот, то ими нужно пользоваться как можно меньше. Но молочная кислота является исключением: ее считают одной из самых безопасных и пригодных кислот для чувствительной кожи. Отметим, что витамины C и A, то есть ретинол, которые себя хорошо зарекомендовали в уходе за кожей, гиперчувствительной дерме не подойдут. Однако можно найти более мягкие альтернативы, в частности бакучиол или голубой ретинол.

Особенности чувствительной кожи / Фото из инстаграма @stephhjelmeseth

Чрезмерный уход или очень частая смена косметики

Кожа, склонная к чувствительности, может неожиданно ответить реакцией на любой косметический продукт. Последствия трудно предсказать. Каждое новое средство или даже необычный компонент является стрессом для чувствительной кожи. В таком случае следует отдавать предпочтение средствам с наиболее простым и натуральным составом. При этом важно придерживаться минималистичного подхода в системе ухода за кожей.

Пренебрежение защитой от солнца

SPF-защиту нужно наносить на лицо даже в холодные времена года – это базовое правило ухода. Особое внимание на него стоит обратить обладательницам чувствительной кожи. Ведь солнечные лучи не менее агрессивно воздействуют на гиперчувствительную дерму, чем сильный мороз или лазерный пилинг.