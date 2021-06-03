Помилки під час зняття макіяжу, які можуть травмувати шкіру

16:59

Демакіяж – це один з головних доглядових кроків, який повинен завершувати вашу вечірню б'юті-рутину. Проте, аби очистити шкіру належним чином і не травмувати її чи не спровокувати сухість і лущення, залишки косметики потрібно видаляти правильно.