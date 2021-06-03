Ошибки при снятии макияжа, которые могут травмировать кожу

Демакияж – это один из главных уходовых шагов, который должен завершать вашу вечернюю бьюти-рутину. Однако, чтобы очистить кожу должным образом и не травмировать ее или не спровоцировать сухость и шелушение, остатки косметики нужно удалять правильно.
Существует 5 распространенных ошибок, которые допускают многие девушки во время демакияжа. Поэтому о них следует узнать, потому что из-за них можно ухудшить состояние кожи.
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5 ошибок при снятии макияжа
- Использование неправильного средства. Для удаления макияжа на коже вокруг глаз нужно использовать специальное средство. Ведь дерма там нежнее, чем на других участках лица, поэтому и уход ей нужен более деликатный. Специализированные продукты мягко очищают, растворяют очень стойкие тушь и подводки, ухаживают за кожей и питают ее. Если пользоваться не предназначенным для кожи вокруг глаз средством, то оно может травмировать нежную кожу, обезводить ее и ускорить процессы старения.
- Делаете все в спешке. Некачественный демакияж может стать причиной проблем не только с кожей, но и здоровьем глаз. Если остатки тонального средства просто закупоривают поры и провоцируют появление акне, то плохо смытая тушь может спровоцировать конъюнктивит.
- Игнорируете смывание макияжа. С декоративной косметикой на лице нельзя засыпать даже тогда, когда вы очень устали. Ведь во время сна кожа восстанавливается и ей нужна чистая среда, а остатки макияжа и грязи могут привести к раздражению, появлению акне и другим серьезным проблемам.
- Не смываете средство для демакияжа. На мицеллярной воде часто можно увидеть надпись "не требует смывания". Но после использования такого средства всегда нужно тщательно умыться простой водой. После использования мицеллярной воды на лице остаются мицеллы, которые сушат кожу, а также мелкие частички косметики и грязи, которые могут незаметно закупоривать поры, а впоследствии и вызывать раздражение и акне.
- Слишком много энтузиазма. Пытаясь очистить кожу, сохраняйте баланс, чтобы еще больше ей не навредить. Поэтому не стоит слишком активно тереть лицо ватными дисками или растирать его полотенцем после умывания. Таким образом можно травмировать дерму, спровоцировать воспаление и раздражение. Альтернативой могут служить бумажные салфетки, которые минимизируют попадание бактерий в кожу. Также важно не вытирать полностью лицо. Пусть на нем остается немного влаги, которую потом "закроет" в коже увлажняющий уход.