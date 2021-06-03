Ошибки при снятии макияжа, которые могут травмировать кожу

16:59

Демакияж – это один из главных уходовых шагов, который должен завершать вашу вечернюю бьюти-рутину. Однако, чтобы очистить кожу должным образом и не травмировать ее или не спровоцировать сухость и шелушение, остатки косметики нужно удалять правильно.