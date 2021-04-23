Про харчування, улюблену косметику і б'юті-ритуали: секрети краси Олександри Кучеренко
Ведуча ICTV і переможниця конкурсу "Міс Україна 2016" 23-річна Олександра Кучеренко знає толк у темі краси. Тому дівчина розповіла про свої улюблені б'юті-ритуали, косметику та правила догляду за шкірою, які також можуть стати вам у нагоді.
Джерело:Viva
У кожної красуні повинні бути власні секрети краси. Дружина ведучого Дмитра Комарова має таких таємниць чимало, завдяки яким завжди має бездоганний вигляд.
Вам буде цікаво: Допоможуть зберегти молодість: 30 продуктів, багаті на антиоксиданти
Секрети краси Олександри Кучеренко
- Ранкові і вечірні б'юті-ритуали. В Олександри догляд відрізняється, залежно від пори доби. Зранку дівчина тонізує шкіру обличчя, робить зволожувальну маску, використовує освітлювальні патчі. Допоки засоби краси вбираються у шкіру, Олександра займається приготуванням сніданку та зборами. Ввечері вона очищує обличчя від макіяжу, забруднення, заспокоює і живить його.
- Засоби на поличці у ванній. Міс Україна 2016 каже, що в її ванній кімнаті легко визначити жіночу полицю. Адже там у неї стоять маски, пілінги, креми, лосьйони, гоммажі, сироватки, бальзами, олії. Олександра постійно шукає нові, ефективні, натуральні засоби, які б підійшли її шкірі. На даний час вона користується французькою косметикою, яку сама ж представляє в Україні. Зокрема, інколи її індивідуальний набір доглядових продуктів корегує косметолог.
- Головне б'юті-правило. Українська красуня завжди після зйомок, повернувшись додому, йде у ванну змивати макіяж. Вона ніколи не засне з декоративною косметикою на обличчі. Також вона не порушує ще одного б'юті-правила – не травмує шкіру. Тобто не витискає нічого на обличчі і не використовує очищувальні скраби зі жорсткими абразивними частинками.
- Відновлення шкіри після постійного гриму. Через довготривалі зйомки та інтенсивний макіяж на обличчі Олександра Кучеренко витрачає багато часу на відновлення шкіри. Телеведуча застосовує зволожувальні і відновлювальні маски для обличчя і волосся. А інколи – відмовляється від косметики на весь день і дає собі можливість відпочити.
- Гаджети для догляду за шкірою. Спеціальних пристроїв для омолодження обличчя зірка поки що не використовує. Натомість її робота передбачає щоденну міміку і артикуляцію, тому це замінює регулярні вправи для обличчя.
- Косметика у подорожах. На відпочинку Олександра намагається майже не робити макіяж, але завжди бере зі собою дорожній набір доглядової косметики. Він включає сироватки і креми у тревел-форматах.
- Перехід зі зимового догляду на весняний. Взимку модель частіше користується живильними і зволожувальними засобами. А навесні вона переходить на косметику з більш легкою текстурою, яка багата на вітаміни. Зокрема, Олександра додатково приймає комплекс вітамінів для здоров'я і краси.
- Підтримка фізичної форми. Телеведуча займається плаванням, а вдома може потренуватися зі спортивними гумками чи потанцювати.
- Система харчування і дієти. Насамперед Олександра дотримується правильного харчування і режиму. Для неї це дуже важливо. Також вона намагається вживати лише натуральні і якісні продукти, не наїдатися на ніч, тому не вечеряє пізніше 17:00 чи 18:00. Таким чином дівчина не має потреби сидіти на дієтах.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter