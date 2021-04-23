О питании, любимой косметике и бьюти-ритуалах: секреты красоты Александры Кучеренко
Ведущая ICTV и победительница конкурса "Мисс Украина 2016" 23-летняя Александра Кучеренко знает толк в теме красоты. Поэтому девушка рассказала о своих любимых бьюти-ритуалах, косметике и правилах ухода за кожей, которые также могут вам пригодиться.
Источник:Viva
У каждой красавицы должны быть собственные секреты красоты. Жена ведущего Дмитрия Комарова имеет немало таких тайн, благодаря которым всегда имеет безупречный вид.
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Секреты красоты Александры Кучеренко
- Утренние и вечерние бьюти-ритуалы. У Александры уход отличается в зависимости от времени суток. Утром девушка тонизирует кожу лица, делает увлажняющую маску, использует осветляющие патчи. Пока средства красоты впитываются в кожу, Александра занимается приготовлением завтрака и сборами. Вечером она очищает лицо от макияжа, загрязнения, успокаивает и питает его.
- Средства на полочке в ванной. Мисс Украина 2016 говорит, что в ее ванной комнате легко определить женскую полку. Так как там у нее стоят маски, пилинги, кремы, лосьоны, гоммажи, сыворотки, бальзамы, масла. Александра постоянно ищет новые, эффективные, натуральные средства, которые бы подошли ее коже. В настоящее время она пользуется французской косметикой, которую сама же представляет в Украине. В частности, иногда ее индивидуальный набор уходовых продуктов корректирует косметолог.
- Главное бьюти-правило. Украинская красавица всегда после съемок, вернувшись домой, идет в ванную смывать макияж. Она никогда не уснет с декоративной косметикой на лице. Также она не нарушает еще одно бьюти-правило – не травмирует кожу. То есть не выдавливает ничего на лице и не использует очищающие скрабы с жесткими абразивными частицами.
- Восстановление кожи после постоянного грима. Из-за долговременных съемок и интенсивного макияжа на лице Александра Кучеренко тратит много времени на восстановление кожи. Телеведущая применяет увлажняющие и восстанавливающие маски для лица и волос. А иногда отказывается от косметики на весь день и дает себе возможность отдохнуть.
- Гаджеты для ухода за кожей. Специальные устройства для омоложения лица звезда пока не использует. Между тем ее работа предполагает ежедневную мимику и артикуляцию, и это заменяет регулярные упражнения для лица.
- Косметика в путешествиях. На отдыхе Александра старается почти не делать макияж, но всегда берет с собой дорожный набор уходовой косметики. Он включает сыворотки и кремы в тревел-форматах.
- Переход с зимнего ухода на весенний. Зимой модель чаще пользуется питательными и увлажняющими средствами. А весной она переходит на косметику с более легкой текстурой, которая богата витаминами. В частности, Александра дополнительно принимает комплекс витаминов для здоровья и красоты.
- Поддержание физической формы. Телеведущая занимается плаванием, а дома может потренироваться со спортивными резинками или потанцевать.
- Система питания и диеты. Прежде всего Александра придерживается правильного питания и режима. Для нее это очень важно. Также она старается употреблять только натуральные и качественные продукты, не наедаться на ночь, поэтому не ужинает позже 17:00 или 18:00. Таким образом девушка не имеет потребности сидеть на диетах.
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