Ведущая ICTV и победительница конкурса "Мисс Украина 2016" 23-летняя Александра Кучеренко знает толк в теме красоты. Поэтому девушка рассказала о своих любимых бьюти-ритуалах, косметике и правилах ухода за кожей, которые также могут вам пригодиться.