Прокинутися для краси і любові: Наталі Портман знялася в чарівному новому мініфільмі Miss Dior

Американська акторка, 40-річна Наталі Портман – обличчя аромату Miss Dior Eau de Parfum. Бренд представив нову рекламну кампанію з участю зірки. Наталі знялася в мініфільмі, який нагадує, що потрібно любити світ і себе.

Новий Miss Dior Eau de Parfum спочатку освіжає, а потім огортає теплом. Квітковий аромат поєднав у собі ноти троянд, які набувають зрілого звучання, бо їм допомагають боби тонка та сандалове дерево. Квіти збагачують парфуми чуттєвістю, а ноти бобів і сандалового дерева довершують композицію, роблять її інтимною та споглядальною.

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Наталі Портман та Miss Dior Eau de Parfum

Новий Miss Dior Eau de Parfum представлений у вдосконаленому флаконі, який має ustainable-підтекст. Виробники використали для його вироблення полегшене скло, якому потрібно менше витрат на транспортування ароматів, а також матеріал менше шкодить довкіллю.

Майстер-парфумер Dior Франсуа Демаш взяв участь в оновлені культового аромату. А сама Наталі Портман каже, що ці парфуми – про впевненість і щастя. Такими вони були зі самого початку, коли Крістіан Діор задумував їхню першу версію. Спершу музою аромату й людиною, яка дала йому ім'я (а радше, своє миле сімейне прізвисько), була Катрін Діор, сестра кутюр'є. Міс Діор – так жартівливо і ніжно називали її близькі. Зокрема, мало кому відомо, що Катрін Діор була не тільки улюбленицею сім'ї, а ще й прикладом стійкості духу: в роки Другої світової вона брала активну участь у русі французького Опору.



Miss Dior Eau de Parfum / Фото з інстаграму бренда

У новому мініфільмі Miss Dior Eau de Parfum Наталі Портман закликає світ прокинутися для любові та краси. Ролик починається саме з таких слів: "Прокинься". Акторка демонструє аромат як ковток любові та оптимізму. Вона насолоджується життям, волею і красою, а потім падає в океан різнокольорових пелюстків.



Наталі Портман серед кольорових пелюстків / Фото з інстаграму Dior



Сукня Dior для зйомок Наталі Портман в новому фільмі / Фото з інстаграму бренда

Нагадаємо, Наталі стала обличчям Miss Dior ще у 2011 році. Тоді для зйомок рекламної кампанії вона вирушила в місця, де вирощують троянди для ароматів Дому. Франсуа Демаш відкрив акторці таємниці збирання врожаю, перероблення і вилучення запашної сировини. Відтоді аромат Miss Dior нагадує Наталі Лазуровий берег і рожеві поля. А ще вона добре уявляє, яких зусиль – і творчих, і артизанальних – вимагає створення аромату, який щороку стає міжнародним парфумерним бестселером.

Окрім того, що Наталі знімається у мініфільмах і фотосесіях для Dior, вона також є активною учасницею кампанії Dior Stands With Woman і Dior Chin Up, які піднімають теми жіночої освіти, незаконного позбавлення волі, права на працю та її гідну оплату.

у 1947 році перші флакони Miss Dior виготовляли на заводі Baccarat. Вони були у вигляді амфор та займали багато місця на туалетних столиках.



Miss Dior, 1947, у флаконі-амфорі з кришталю Baccarat / Фото Dior