Проснуться для красоты и любви: Натали Портман снялась в волшебном новом мини фильме Miss Dior

Американская актриса, 40-летняя Натали Портман – лицо аромата Miss Dior Eau de Parfum. Бренд представил новую рекламную кампанию с участием звезды. Натали снялась в мини фильме, который напоминает, что нужно любить мир и себя.

Новый Miss Dior Eau de Parfum сначала освежает, а затем окутывает теплом. Цветочный аромат соединил в себе ноты розы, которые приобретают зрелого звучания, потому что им помогают бобы тонка и сандаловое дерево. Цветы обогащают духи чувственностью, а ноты бобов и сандалового дерева дополняют композицию, делают ее интимной и созерцательной.

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Натали Портман и Miss Dior Eau de Parfum

Новый Miss Dior Eau de Parfum представлен в усовершенствованном флаконе, который имеет ustainable-подтекст. Производители использовали для его выработки облегченное стекло, которому нужно меньше затрат на транспортировку ароматов, а также материал меньше вредит окружающей среде.

Мастер-парфюмер Dior Франсуа Демаш принял участие в обновлении культового аромата. А сама Натали Портман говорит, что эти духи – об уверенности и счастье. Такими они были с самого начала, когда Кристиан Диор задумывал их первую версию. Сначала музой аромата и человеком, который дал ему имя (а скорее, свое милое семейное прозвище), была Катрин Диор, сестра кутюрье. Мисс Диор – так шутливо и нежно называли ее близкие. В частности, мало кому известно, что Катрин Диор была не только любимицей семьи, но и примером стойкости духа: в годы Второй мировой она принимала активное участие в движении французского Сопротивления.



Miss Dior Eau de Parfum / Фото с инстаграма бренда

В новом мини фильме Miss Dior Eau de Parfum Натали Портман призывает мир проснуться для любви и красоты. Ролик начинается именно с таких слов: "Проснись". Актриса демонстрирует аромат как глоток любви и оптимизма. Она наслаждается жизнью, свободой и красотой, а затем падает в океан разноцветных лепестков.



Натали Портман среди цветных лепестков / Фото с инстаграма​ Dior



Платье Dior для съемок Натали Портман в новом фильме / Фото с инстаграма бренда

Напомним, Натали стала лицом Miss Dior еще в 2011 году. Тогда для съемок рекламной кампании она отправилась в места, где выращивают розы для ароматов Дома. Франсуа Демаш открыл актрисе тайны сбора урожая, переработки и извлечения ароматного сырья. С тех пор аромат Miss Dior напоминает Натали Лазурный берег и розовые поля. А еще она хорошо представляет, каких усилий – и творческих, и артизанальних – требует создание аромата, который ежегодно становится международным парфюмерным бестселлером.

Кроме того, что Натали снимается в мини фильме и фотосессиях для Dior, она также является активной участницей кампании Dior Stands With Woman и Dior Chin Up, которые поднимают темы женского образования, незаконного лишения свободы, права на труд и его достойную оплату.

: в 1947 году первые флаконы Miss Dior изготавливали на заводе Baccarat. Они были в виде амфор и занимали много места на туалетных столиках.



Miss Dior, 1947, во флаконе-амфоре из хрусталя Baccarat / Фото Dior